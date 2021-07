Puglia Village di Molfetta, al via i saldi estivi e nuove aperture

Ci siamo! Ecco i saldi estivi di Puglia Village pronti a sorprendere il grande pubblico dal 24 luglio sino a metà settembre. Gli Store della Land of Fashion di Molfetta in tutto questo periodo si preparano a offrire i loro capi a un prezzo ancor più conveniente del prezzo outlet. È questo il motivo per cui il luogo migliore per fare acquisti resta sempre l’unico vero Village pugliese. Da sabato prossimo, difatti, sarà possibile acquistare prodotti dei brand più famosi con uno sconto sino al 50 %. Un affare assolutamente da non perdere.

In occasione di queste eccezionali saldi, Puglia Village migliora l’esperienza di shopping aggiungendo sempre qualcosa che soddisfi ulteriormente i propri clienti. Come le nuove aperture di Crocs (dal 7 agosto), Phard e Grom, col suo Temporary Summer Store. La statunitense Crocs non poteva che scegliere Puglia Village per il suo nuovo punto vendita al sud dell’Italia, in cui propone le caratteristiche calzature di plastica leggera dalla comodità e resistenza ineguagliabili. Phard, fashion female brand italiano, è al servizio della donna che desidera evidenziare con discrezione la propria femminilità elegante e sensuale. Per i palati fini, invece, adesso nel Village c’è anche il Temporary Store di Grom, l’autentico gelato italiano nato a Torino. Materie prime di qualità assoluta, frutta raccolta a piena maturazione e nessun utilizzo di coloranti, aromi ed emulsionanti, sono i capisaldi dell’azienda piemontese.

Orari di apertura del Village: dalle 10,00 alle 21,00.