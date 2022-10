'Pumpkin Patch', autunno, zucche ed Halloween: anche in Puglia la magica atmosfera nei campi di zucca

Stanno riscuotendo un grande successo non solo tra i piccoli ma anche tra i grandi che si divertono a immortalare l'esperienza entusiasmante, un vero salto all'indietro, nel tempo della spensieratezza: parliamo dei Pumpkin Patch, letteralmente “campi di zucca“, che anche in Italia stanno riscuotendo un inaspettato enorme successo.

Come si legge su Puglia.com si tratta di grandi spazi all’aperto adibiti a tema con ornamenti e zucche di ogni genere e dimensione. Si tratta di una tradizione importata dall’America, dove ogni anno nel mese di Ottobre è usanza accedere a questi campi allestiti alla ricerca della zucca perfetta da decorare e intagliare in preparazione alla tanto attesa festa di Halloween. Le zucche decorate vengono infatti poi esposte a casa o in giardino e per chi non riesce a resistere alla gola, vengono gustate in deliziosi piatti in cui l’ingrediente principale è la zucca.

I Pumpkin Patch sono la risposta perfetta per chi ama l’autunno, le zucche ed Halloween. Un’atmosfera magica che unisce grandi e piccini in una giornata di divertimento assicurato.

Oltre alla distesa di zucche vengono organizzati laboratori per piccoli e adulti in cui si dà sfogo alla fantasia per decorare la propria zucca scelta come meglio si desidera. In molti Pumpkin Patch è possibile trovare animazione, musica, degustazioni di piatti a base di zucca, spettacoli d’intrattenimento e tanto altro ancora.

Questa tradizione americana autunnale sta spopolando da qualche anno da nord a sud d’Italia ed il successo che riscontra è sempre altissimo!

Anche la Puglia cavalca l’onda e come in diverse città del tacco d’Italia, è possibile prenotare il proprio posto per passare una stupenda giornata da ricordare tra famigliari e amici.

QUI un indirizzo che vi porterà nel mondo delle zucche

(Fonte Puglia.com)