Su balconi e finestre le "7 Pupe della Quarantana": rivive a Casamassima l'antica tradizione quaresimale in attesa della Pasqua

La Quaresima, iniziata con il mercoledì delle ceneri, è il periodo in cui il la tradizione popolare si fonde con la cultura religiosa e tanti sono i riti ei simboli che caratterizzano questo momento dell'anno. In tutta la Puglia sono giorni di grande folclore e in particolare nella nostra provincia si vivono funzioni religiose e tradizioni che scandiscono il tempo in attesa della Pasqua .

Oggi ricordiamo una tradizione molto antica, riscoperta negli ultimi anni dall'Archeoclub di Casamassima e dalla Pro Loco: le Pupe di pezza della Quarantana esposte nel giorno del mercoledì delle ceneri.

Per tutto il periodo quaresimale, le famiglie legate alle vecchie tradizioni, usano appendere a una corda o una ramazza tesa tra i balconi o le finestre, sette bamboline di stoffa confezionate in casa che rappresentano le sette settimane di Quaresima che precedono la Pasqua, togliendone una a settimana.

Le pupe, che vanno tolte in un ordine specifico durante le domeniche, hanno dei colori e dei nomi biblici simbolici: JANN (Anna) con abito beige, PAGAN (Pagano) con abito rosso a strisce o quadri, S'SANN (Susanna) con abito rosa, R'BBECC (Rebecca) con abito viola, LAZZAR (Lazzaro) con abito porpora, PALM (Palma) con abito nero, SANTA PASQUA con abito bianco.

Ognuna conserva un significato preciso: Anna rappresenta Sant'Anna, Madre della Vergine Maria. Pagano rimanda al periodo dei pagani, e sicuramente a quello pieno appena strascorso del Carnevale, fatto di piaceri ed eccessi. Rebecca è la moglie di Isacco in riferimento all'Antico Testamento come anche Susanna, secondo la storia acccusata ingiustamente di adulterio e per questa vittima innocente. La quinta bambolina si riferisce a Lazzaro che richiama il miracolo della Resurrezione. Palma è il simbolo della Pace e L'ultima simboleggia la vittoria di Gesù sulla morte, Santa Pasqua.

L'iniziativa dell'Archeoclub ha risvegliato una forte attenzione da parte dei cittadini di Casamassima verso la tradizione e molte famiglie, nel corso degli anni, hanno ripristinato questa antica usanza.