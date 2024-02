San Valentino goloso con il festival del cioccolato: a Bari 5 giorni di degustazioni e 'dolci' selfie

Prende il via la Prima Edizione di Puro cioccolato festival – il festival del cioccolato italiano e dal mondo, che sarà a Bari con la sua prima tappa, San Valentino Edition, da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024, in piazza Umberto l, (tutti i giorni dalle ore 10 alle 22).

Un festival all’aperto ideato ed organizzato da Alfredo Orofino Presidente dell’A.I.R.S.( associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con Confartigianato Bari-Brindisi e il patrocinio del Comune di Bari.

Una manifestazione nella quale i visitatori, gli appassionati, i turisti e gli addetti del settore si danno appuntamento nel cuore del centro città per una 5 giorni di degustazioni, selezione, scoperta di tutto ciò che di squisito hanno da offrire.

Molti i nomi dal mondo della pasticceria e della cioccolateria. Il pubblico potrà trovare nei 20 stand presenti, artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali, oltre a tantissime tipicità locali, italiane e dal mondo della cioccolata e dei dolci.

Sarà presente anche un’area selfie, nella quale il pubblico potrà ritrarsi portando a casa un ricordo fotografico, di questo meraviglioso evento.

La manifestazione sostiene, in tutte le sue tappe, la lotta contro la violenza sulle donne con un simbolo, una grande scarpetta rossa di luci, di due metri e venti per due metri e venti, per ricordare l’importanza di essere uniti nel contrastare questo devastante e dilagante fenomeno.

Alfredo Orofino, è un giovane imprenditore torinese, definito dal pubblico e dai media “Il Re dello Street Food”. Organizza da molti anni “l’International Street Food” la più importante manifestazione itinerante di street food. Solo quest’anno sono 150 le tappe previste. Un evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, non tralasciando mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Nel febbraio del 2022 ha fondato anche l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.) associazione di categoria della quale è presidente.

Dopo Bari il Festival sarà dal 23 al 25 febbraio a Firenze in Piazza Santa Maria Novella, dal 1 al 3 marzo a Giovinazzo (Bari) Centro città, dall’8 al 10 marzo a Lignano Pineta alla 38°Edizione Festa delle Cape e dal 15 al 17 marzo a Roma in Piazza Re di Roma.