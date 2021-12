Circolo della Vela Bari, premiati quarantuno atleti per i risultati eccellenti raggiunti nel 2021

Quarantuno atleti del Circolo della Vela Bari sono stati premiati nel corso della cerimonia di fine anno a loro dedicata dal sodalizio sportivo barese. Atleti che nel corso dell’ultimo anno hanno raggiunto risultati eccellenti, proseguendo la scia positiva iniziata ormai dieci anni fa. Da Francesco Carrieri della classe Optimist a Roberto Ferrarese passando per Fabrizio Lisco del team di Luna Rossa Prada Pirelli che ha partecipato all’ultima America’s Cup.

Un modo per riconoscere l’anno di grandissimo valore che tutti gli atleti del Circolo hanno vissuto, lavorando anche durante il lockdown con la massima intensità possibile a differenza anche di altri Circoli che non hanno potuto o non sono riusciti a organizzare eventi con i ragazzi. Tra le ultime prove affrontate, il mondiale giovanile in Oman a cui hanno partecipato 59 nazioni tra cui l’Italia che in 29er ha schierato la coppia Alfonso Palumbo e Domenico Palumbo, entrambi del Circolo della Vela Bari Bari, che alla loro prima esperienza in un mondiale Youth hanno conquistato il sesto posto. Tra i risultati da citare anche il sesto posto dell’equipaggio barese Carlo Vittoli e Claudia Quaranta al campionato del mondo 29er di Valencia, il primo posto al campionato italiano di classe olimpica nella classe 49er; il primo posto nell’europeo 29er; il primo posto di Francesco Carrieri al campionato Kinder Optimist; la vittoria della LIV da parte del Circolo della Vela primo classificato al campionato italiano di Club.

A tutti gli atleti, ma anche agli istruttori del CvBari i complimenti del presidente Titta De Tommasi e dell’intero consiglio direttivo, presenti alla festosa serata e gli auguri per la prossima stagione.