Vivaci e originali si ispirano alle qualità di San Nicola: sono le opere vincitrici del contest 'A brick for Nick'

Sono vivaci, originali, ispirate ai tratti caratteristici e alle qualità riconosciute a San Nicola. Ma soprattutto, sono tutte interamente realizzate in mattoncini colorati. Sono le opere partecipanti al contest A brick for Nick, il concorso realizzato, su iniziativa dell’associazione culturale Pugliabrick e con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Bari, esposte dallo scorso 3 dicembre nel Museo Civico di Bari, all’interno dell’omonima mostra che ospita l’opera del San Nicola di mattoncini.

Sono quattro opere sottoposte, prima, al voto della community virtuale che si ritrova sui canali social ufficiali di Be Nicholas e, successivamente, alla valutazione di una giuria composta da: Alessandro Daino, presidente dell’associazione Brickanti – Mattoncini al Sud, di Napoli; Nicola Cortone, storico, ricercatore, autore del libro Si quaeris miracula. San Nicola nell’immaginario popolare europeo; Marilena Di Tursi, storica dell’arte, giornalista e critico d’arte.

Le opere vincitrici saranno premiate domenica 9 gennaio 2022 alle ore 10.30, nello stesso Museo Civico di Bari, dall’assessora alle culture del Comune di Bari, Ines Pierucci .

Tra i temi affrontati dagli autori – che per la realizzazione dei lavori si sono ispirati alle qualità universalmente riconosciute al Santo di Myra e Patrono di Bari – la generosità, il dialogo, l’inclusione e la solidarietà.

Si intitola, infatti, Generosità genera generosità la creazione di Paolo Tupputi e Malwina Santacroce che racconta di come, nella quotidianità frenetica di ciascuno di noi, il semplice gesto del dono, declinato nelle sue più svariate forme, possa originare un circolo virtuoso capace di rendere più bella la realtà.

Generosità che avanza – come narra il suo stesso titolo – anche nell’opera del piccolo Bernardo Costantino, 10 anni, nella cui costruzione si può ammirare il gesto collettivo del dono del cibo a chi non ha grandi possibilità di spesa. L’opera si ispira, infatti, all’attività che l’associazione “Avanzi Popolo 2.0” porta avanti a Bari, nei quartieri Madonnella e Picone.

C’è poi l’originale A panda for Nick di Daniel Fiacchini che rappresenta l’inclusione, il dialogo e la solidarietà attraverso una rivisitazione dell’opera di street art, “Il panda con le pistole” (Panda with guns), che richiama lo stile artistico di Banksy, a lui erroneamente attribuita ma di autore ignoto. In questo lavoro il panda, simbolo di equilibrio tra bene e male e di razionalità, abbandona le armi per impugnare un libro e una chitarra, simboli di conoscenza, dialogo, arte e condivisione.

Infine, la costruzione dal titolo Power di Antonio Migliardi, che affronta i temi della condivisione, del dialogo, della comprensione e della fede attraverso l’immagine di due soggetti che, attraverso la propria vicinanza e, dunque, la condivisione, sono in grado di generare una grande e virtuosa energia.



La premiazione delle opere vincitrici del contest rappresenta l’ultima attività prevista nell’ambito della mostra A brick for Nick, che sarà visitabile entro le ore 13.30 di domenica 9 gennaio 2022.

“A brick for Nick” si è realizzato nell’ambito di Be Nicholas – Non serve essere santi per fare miracoli, un progetto di eventialevante, in collaborazione con La Capagrossa, promosso da Regione Puglia, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese, nell'ambito del POR FESR - FSE 2014-2020" e sostenuto da Chimica D’Agostino S.p.A, Coop Alleanza 3.0, My English School Bari e Amgas. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Bari, della rete sociale Barisocialbook, del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, del Garante Regionale dei diritti dei minori e del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise.