Un mare di peluche sulla tribuna est dello Stadio San Nicola: l'iniziativa della Ssc Bari per i bambini dell'Oncologico

Super Mario, Snoopy, Winnie Pooh, topolino e bambolotti di ogni genere pronti ad accogliere un pubblico molto speciale: in occasione della partita Bari-Avellino, che si terrà allo stadio San Nicola il 10 aprile alle 14.30, tanti pupazzi di peluche coloreranno la tribuna est per poi essere abbracciati dai piccoli pazienti dell’Istituto Oncologico di Bari che potranno assistere sugli spalti alla gara. Una buona parte di peluche arriverà anche ai piccoli ricoverati.

Per l'occasione la Ssc Bari lancia sulla sua pagina Facebook un appello per la raccolta di peluche: "Si potranno donare peluche usati (lavati) oppure nuovi. Tutti possono contribuire a questa splendida iniziativa, sarà sufficiente portarli nella sede della scuola calcio ufficiale Scuola Calcio Intesa Sport Club Bari (via Suglia, Bari) e consegnati in una busta chiusa. Il punto di raccolta sarà attivo venerdì 1, lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8 aprile dalle 15:30 alle 18:30".