Putignano vince anche in Germania: il video 'Racconti di carta' conquista la giuria del Festival Indipendente Internazionale di Berlino

Il videoclip di “Racconti di Carta”, prodotto dal Comune e dalla Fondazione Carnevale di Putignano e realizzato dalla casa di produzione cinematografica indipendente “Joyful People Company”, dopo il premio “Award Winner Best Commercial” del concorso cinematografico internazionale “Oniros Film Award” di New York, conquista anche Berlino.

Il video racconto ambientato a Putignano, la sera del 14 febbraio 2022, ha vinto il premio “Miglior Spot” del Festival del Cinema Indipendente di Berlino. Il Festival internazionale di produzioni indipendenti si svolge, in parallelo al Festival del Cinema di Berlino, e vede protagonisti cortometraggi, documentari, spot, video musicali, sceneggiature, trailer e film d’animazione provenienti da tutto il mondo.

“Racconti Carta – In Cammino con Dante”, il video realizzato per promuovere l’omonima mostra che si è svolta nella scorsa estate nel centro storico di Putignano, ha conquistato la giuria altamente qualificata, composta da registi, sceneggiatori e attori riconosciuti in ambito internazionale.

Rossana Delfine, Assessora alla Cultura e al Turismo di Putignano, commenta con soddisfazione l’ultimo premio ricevuto dal videoclip: “La città di Putignano e l’arte della cartapesta continuano a farsi conoscere e apprezzare anche oltre i confini nazionali. L'ulteriore riconoscimento assegnato al video racconto della mostra dedicata a Dante ci fa onore, ci rende sempre più orgogliosi del patrimonio che abbiamo tra le mani, ci invita a continuare a percorrere la strada tracciata la scorsa estate. Una strada che vede nella cartapesta la possibilità di promuovere e valorizzare il nostro territorio, nonché di essere scelti dai viaggiatori, oltre il periodo canonico del Carnevale. Ne abbiamo avuto contezza la scorsa estate, dai feedback e dai dati che abbiamo raccolto; continuiamo ad averne conferma oggi, attraverso gli importanti riconoscimenti che vengono conferiti al video racconto, un prodotto che sta contribuendo a far conoscere la nostra città e le sue eccellenze a un pubblico sempre più ampio”.

“Ancora una volta il nome di Putignano e la maestria degli artisti della cartapesta oltrepassano i confini nazionali: dopo la mostra del cinema a New York anche Berlino plaude al video racconto emozionale co-prodotto da Comune e Fondazione del Carnevale di Putignano – Commenta Maurizio Verdolino, Presidente della Fondazione putignanese – Abbiamo creduto molto nel progetto della mostra all’aperto dedicata alle opere in cartapesta, un modo diverso e complementare al carnevale per far conoscere il nostro territorio con le sue eccellenze, e la promozione prosegue anche oggi con i successi che accompagnano il videoclip. Continueremo a lavorare in questa direzione che valorizza le risorse del territorio, a partire dai suoi protagonisti, gli artigiani della cartapesta e i giovani talenti locali, proprio come i due film-maker che abbiamo scelto per questa produzione”.

Un altro bel successo per i due registi del video Racconti di Carta, Marika Ramunno e Dominique Jean Paul Stanisci: “Siamo molto contenti ma anche sorpresi per l’ennesimo riscontro positivo avuto dal video promozionale realizzato a Putignano, specie in un contesto di grande valore per il mondo del cinema come quello dei Festival internazionali”.

Il videoclip di “Racconti di Carta” è in lizza anche per altri importanti Festival del cinema, quindi, a molti mesi ormai dalla chiusura della mostra, potrebbero arrivare altre interessati occasioni promozionali per Putignano e le sue bellezze.