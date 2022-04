'Racconti di carta' vince ancora: dopo New York e Berlino conquista anche il Play Film Festival di Parigi e il Festival del Cinema Europeo

Il videoclip di “Racconti di Carta-In Cammino con Dante”, prodotto dal Comune e dalla Fondazione Carnevale di Putignano e realizzato dalla casa di produzione cinematografica indipendente “Joyful People Company”, dopo New York e Berlino, conquista anche il Play Film Festival di Parigi e il Festival del Cinema Europeo.

Il video-racconto, prodotto per la mostra a cielo aperto che nell’estate 2021 ha animato il borgo antico di Putignano, continua quindi la sua corsa promozionale in giro per l’Europa. Continua a raccogliere consensi, apprezzamenti nel mondo cinematografico, premi e a raccontare in modo emozionante Putignano e le sue eccellenze: dall’arte cartapestaia agli angoli più suggestivi del luogo che l’ha ospitata. Un racconto video che quindi si sta rivelando, come nelle attese degli organizzatori, uno straordinario veicolo di promozione territoriale.

In soli due giorni, fra il 30 e il 31 marzo, il videoclip è stato protagonista di due diversi contest cinematografici internazionali.

Il 30 marzo è rientrato fra i cinque video selezionati dalla giuria tecnica che sono stati proiettati a Parigi, esattamente al Cinema Bastille Majestic, dove si è tenuto il Play Film Festival. Durante la serata-evento, “Racconti di Carta” è stato votato dagli spettatori in sala piazzandosi al terzo posto.

Il giorno seguente, il 31 marzo, il video ambientato a Putignano ha vinto il premio “Miglior spot” del Festival del Cinema Europeo, un festival che si svolge online, ideato e realizzato da studenti di cinema londinesi. E sono stati proprio gli studenti di cinema a valutare “Racconti carta” come miglior spot in concorso.

Altri due importanti vetrine di prestigio del cinema internazionale e in particolare europeo che hanno visto primeggiare il video promo ambientato a Putignano, diretto da Marika Ramunno e Dominique Jean Paul Stanisci.

A febbraio il video aveva già vinto il premio “Award Winner Best Commercial” del concorso cinematografico internazionale “Oniros Film Award” a New York, e il premio “Miglior Spot” al Festival del Cinema Indipendente di Berlino.