Una giovane studentessa di Turi tra le aspiranti principesse in “Come una volta: un amore da favola": il reality in onda questa sera su Nove

Nello splendido scenario fiabesco del Castello Reale di Govone la prima puntata di “Come una volta: un amore da favola" in onda questa sera sul canale NOVE a partire dalle 21.20. Andiamo a scoprire l’identità delle ragazze, aspiranti principesse. Come si legge su Today.it tra queste una anciulla pugliese.

Glenda

Proviene da Turi (provincia di Bari) ed è una studentessa di economia; crea inoltre, video sul web dove racconta la sua quotidianità. Non è mai stata innamorata ma crede che con la partecipazione allo show qualcosa potrebbe cambiare. Anche se è spaventata di non avere il cellulare sempre a portata di mano.

Aurora

Ventunenne, fa la model dancer nella sua città natale: Roma. È una ragazza senza peli sulla lingua: sincera a costo di litigare, proprio non riesce a non dire ciò che pensa. Si fida poco delle donno perché è stata tradita dalla sua migliore amica. Ha avuto una sola storia importante, finita però male.

Clelia

Studentessa di 30 anni proveniente da Napoli. La solarità è il suo punto di forza, ma su alcune posizioni è fin troppo rigida. Sogna da sempre il principe azzurro ma nonostante il suo fervente romanticismo non è mai stata innamorata. Riuscirà questo show ad esaudire i suoi desideri?

Gabriela

24 anni, proviene dalle Colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano (Valdobbiàdene, provincia di Treviso), ma è nata in Romania. È una studentessa e si occupa della creazione di contenuti per i social media. Crede molto nell’amore e confessa di essere stata già innamorata. Raffinata e sofisticata, si definisce una donna di altri tempi.

Matilda

Viene da Rimini e ha 22 anni. Studia pianoforte classico e non sopporta le persone che si occupano in maniera maniacale del proprio corpo. È una ragazza ricca di sfumature e diffida da chi giudica gli altri con poche e unilaterali parole. Con la partecipazione al programma spera di tornare indietro nel tempo per capire meglio il presente.

Sofia

Proveniente da Gallese (un paesino in provincia di Viterbo), è una parrucchiera di 22 anni. È una ragazza molto estroversa e ambiziosa, ma anche vanitosa e dipendente dagli specchi. Le piace essere circondata solo da persone positive, vuole un fidanzato economicamente ben messo e dichiara di non aver mai sofferto per amore.

