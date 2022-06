I piccoli di rondone cadono dal nido, salvi grazie all'intervento di tre bambini: "Così hanno allertato i volontari"

I piccoli gesti fanno la differenza, soprattutto se a compierli sono dei bambini: è quello che è accaduto questa mattina a Rutigliano dove lo sguardo attento dei giovanissimi ha contribuito a portare in salvo due pulli di rondone caduti dal nido. La loro attenzione e il loro senso di tutela verso l'ambiente e protezione degli animali ha fatto sì che i piccoli uccelli smarriti ed esposti al pericolo potessero tornare nella loro 'casa'.

Come si legge su Facebook i tre ragazzini rutiglianesi hanno chiamato l'ANPANA locale per soccorrere i due pulli di rondone caduti e poi riporli nel nido con la mamma.