Cime di rape e salsiccia, che delizia: un abbinamento perfetto di sapori nostrani

Un piatto rustico che appartiene alle nostre tavole e racconta il nostro territorio, Cime di rapa e salsiccia, una ricetta davvero semplice che si prepara in padella con pochi passaggi e che regala grandi soddisfazioni risultando squisita al palato grazie alla genuinità degli ingredienti ricchi di gusto.

È un piatto unico, completo di contorno grazie alle cime di rapa, verdura invernale ricca di proprietà benefiche: sali minerali, vitamine e fattori antiossidanti; l’abbinamento di sapori con la salsiccia è davvero perfetto.

Questa prelibatezza tutta pugliese si ottiene semplicemente saltando in padella le cime di rapa stufate, con della salsiccia tagliata a pezzi.

Preparazione

Per preparare le cime di rapa con salsiccia si comincia pulendo le verdure: le cime vanno lavate per bene e private dei gambi più coriacei e delle foglie rovinate; dopodiché vanno spezzettate più o meno della stessa dimensione mantenendo le cimette intere.



A questo punto stufare le cime per 5 minuti in acqua bollente salata e scolare bene.



Versare all'interno di un tegame capiente l'olio insieme all'aglio, al peperoncino spezzettato e all’alloro; lasciar soffriggere e rosolare bene nel’olio d’oliva prima di aggiungere le salsicce tagliate a pezzi e precedentemente bucherellate.



Far cuocere per circa 5 minuti, aggiungere anche il vino bianco, farlo sfumare ed unire le cime di rapa, precedentemente pulite, lavate e bollite.



Regolare con moderazione il sale e il pepe, coprire il tegame e continuare la cottura a fuoco medio per circa mezz’ora.



Le cime di rapa rilasceranno parte della loro acqua durante la cottura per cui non si seccheranno, ma se si preferiscono meno acquose togliere il coperchio e fare asciugare a fine cottura.



Regolare di sale quindi fare insaporire ancora per qualche minuto, assicurandosi che la salsiccia sia ben rosolata e croccante.



Servire ben calde e ammorbidire il palato da questi sapori forti con un buon bicchiere di vino rosso corposo.

(Fonte Puglia.com)