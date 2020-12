Focacce e zuppe solidali con il forno sociale di EffettoTerra: un momento di gioia e solidarietà a favore dei bisognosi

Il forno sociale dell’associazione Effetto Terra, primo progetto realizzato dalla Rete Civica Urbana Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, diventa anche forno solidale in occasione delle festività natalizie, pronto a sfornare focacce calde e zuppe di legumi per chi anche quest’anno, nei giorni di festa, è solo e senza un tetto sulla testa. È l’iniziativa benefica promossa dalla RCU in collaborazione con l’associazione di volontariato InConTra, che da diversi anni organizza le cene solidali natalizie per i senza fissa dimora e si occupa della distribuzione settimanale dei pasti in città, e con Parco Gargasole, che qualche settimana ha inaugurato il secondo forno sociale in città.

L’idea è semplice: tutti i cittadini che vogliono contribuire a regalare un momento di gioia e un cibo sano e genuino a chi ne ha bisogno, possono donare gli ingredienti necessari (farina, pomodoro, olio, olive, legumi) e partecipare alla preparazione delle pietanze in uno dei due forni sociali nei giorni 23 e 30 dicembre (in mattinata), al Parco Campagneros in via Raffaele Bovio 16-18 (nelle vicinanze della Mater Dei, di fronte al Liceo Fermi), oppure a Parco Gargasole (nell’omonima via, vicino all’ex Caserma Rossani). L’associazione InConTra provvederà successivamente al ritiro e alla distribuzione delle focacce e delle zuppe preparate.

L’appello è rivolto anche ai commercianti e alle aziende che desiderano donare qualche prodotto: servono anche piatti e stoviglie per la distribuzione dei pasti.

“Abbiamo pensato di dare un senso autenticamente sociale al nostro progetto di forno di comunità – spiegano dalla Rete Civica Urbana Carrassi, San Pasquale, Mungivacca – soprattutto in questo periodo, in cui le difficoltà si possono superare soltanto restando uniti, facendo squadra sul territorio, stringendo legami umani che ci permettano di non perdere fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà e la solitudine imposta dal distanziamento sociale. La nostra iniziativa mira a far sentire i cittadini protagonisti della solidarietà, non limitandosi ad acquistare un oggetto già pronto per le classiche raccolte doni di ogni anno, ma mettendosi in gioco in prima persona con un gesto semplice ma significativo, come “mettere le mani in pasta”, preparare qualcosa per gli altri come per la propria famiglia, con amore.”

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto nelle normative anti-Covid.

Per donare i prodotti o per partecipare è necessario contattare l’associazione Effetto Terra ai numeri 3285432169 oppure 3482682738.

La RCU Carrassi, San Pasquale, Mungivacca è un’Ats nata dal Progetto Pon Metro e comprende 18 associazioni e alcuni partner esterni che hanno realizzato insieme una ricca programmazione culturale, artistica e sociale per i quartieri, iniziata a settembre 2019 e che terminerà a marzo 2021.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti dettagliati sulle attività delle associazioni sono disponibili sul gruppo Facebook https://www.facebook.com/ groups/ RCUCarrassiSPasqualeMungivacca / e sulla pagina https://www.facebook.com/ RCUBari/