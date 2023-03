'Red Bull Doodle Art': arriva a Bari il contest innovativo di 'scarabocchi' per chiunque voglia dare libero sfogo alla fantasia

Un concorso globale che promuove una nuova generazione di artisti, invitando chiunque voglia lasciar vagare la mente e mettere su carta i propri fantasiosi scarabocchi. Tutto questo è il Red Bull Doodle Art, il contest innovativo dove i partecipanti disegnano creazioni spontanee, quelle che avvengono quando la penna incontra la carta e l'immaginazione corre libera.



Venerdì 10 marzo il contest arriverà a Bari. Il teatro dell’evento sarà il negozio Banana Moon, in Corso Cavour 45, ormai un punto di riferimento per il capoluogo pugliese e per tutto il panorama streetwear mondiale, grazie ad un mix di brand storici e marchi innovativi.

A partire dalle 16.30, fino alla chiusura dello store, Antonio “Macko” Todisco e il suo team saranno i grandi protagonisti della giornata. Macko, artista italiano premiato a livello internazionale per i suoi tatuaggi in stile chicano e disegnatore prolifico che ha partecipato anche ad esposizioni internazionali, disegnerà live un Canvas Cooler Red Bull, unendo il suo inconfondibile stile di tatuatore con le tecniche di doodling. Contemporaneamente a questa esibizione, il team Macko sarà impegnato nel customizzare le sneakers Diadora e nel doodlare live una parete del Banana Moon. I migliori disegni fatti in store avranno anche l’opportunità di personalizzare le scarpe, rendendole uniche al mondo e che rimarranno esposte in negozio fino a fine mese. Uno spettacolo imperdibile, accompagnato anche da un live Dj set con DJ 2P, nome di riferimento nella scena rap italiana che ha affiancato per anni in tour Madman, Gemitaiz, Marracash, Salmo e molti altri.



Il concorso “Red Bull Doodle Art” per disegnare insieme al team di Macko è aperto a chiunque voglia mostrare la propria arte e dare libero sfogo alla fantasia. Per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito e provare a volare addove, dal 23 al 28 maggio, andrà in scena la finale mondiale con i vincitori di ogni nazione.