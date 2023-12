Renato Ciardo canta per ''Mercanti insieme", l'iniziativa a sostegno dei commercianti di Capurso e Triggiano

"Chi compra in paese trova un tesoro”. Potrebbe essere questo il motto dei comuni di Capurso e Triggiano che a partire da oggi, 15 dicembre, e fino al 06 gennaio 2024 hanno rinnovato l’iniziativa “Mercanti insieme” del Distretto Diffuso del Commercio Capurso- Triggiano. Seguendo l’idea nata per valorizzare gli esercizi commerciali e artigianali di vicinato presenti nel centro abitato, lo shopping natalizio diventa dunque ancora più divertente grazie ai dobloni vincenti, coupon che permetteranno di vincere fino a 500 euro. E quest’anno c’è anche un “uomo immagine” dell’iniziativa. Si tratta di Renato Ciardo che, insieme all’amministrazione e ai commercianti ha realizzato un video di auguri con un motivetto dedicato e ha in programma una serie di feste all’interno delle attività che aderiscono all’iniziativa.

«Sulla scia positiva delle ultime edizioni di "Mercanti Insieme", quest'anno abbiamo voluto rendere più smart l'iniziativa, dando ai clienti degli esercizi di vicinato la possibilità di una vincita immediata - spiega il sindaco di Capurso Michele Laricchia -. Vorrei ringraziare il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli e il consigliere delegato Verio Triggiani per aver condiviso insieme al DUC l'iniziativa che anche quest'anno si impreziosisce della "complicità" delle due comunità. Un grazie va anche all'assessore Vito Antonello Ricci, al consigliere delegato al DUC del Comune di Capurso Roberto Ressa e alla nostra associazione dei commercianti AssComCrea per la preziosa collaborazione».

«Mercanti insieme 2023, nell'ambito del Natale a Capurso, è un'iniziativa di marketing territoriale promossa dell'amministrazione comunale che ha come obiettivo quello di promuovere l'attività degli esercizi di vicinato del nostro territorio attraverso la fidelizzazione di cittadini. Di qui lo slogan "Chi compra in paese trova un tesoro". Tante le iniziative di questa edizione con la grande novità rappresentata dalla lotteria istantanea. Spendete a Capurso!» aggiunge l’assessore al marketing territoriale del Comune di Capurso Vito Antonello Ricci.

Come funzionerà quindi l’iniziativa. È molto semplice. Basterà entrare nei negozi di prossimità che esporranno la vetrofania dell’iniziativa “Mercanti insieme” e, con una spesa minima di 20 euro, si riceverà un Coupon Doblone da grattare per scoprire il proprio premio. In palio ci sono coupon dal valore di 20€, 50€, 100€ e 500€ da spendere in uno dei negozi aderenti all’iniziativa (ad esclusione dell’esercizio in cui si è vinto il premio).

Ma non è finita qui! Lo shopping non sarà l’unico modo per scovare i coupon vincenti. Durante eventi promozionali come aperitivi, tombolate, focacciate, incontri culturali etc., i commercianti potranno organizzare delle vere e proprie cacce al tesoro all’interno delle loro attività. Il tesoro da trovare saranno proprio i coupon doblone. I clienti che, girando nei negozi, troveranno i dobloni, potranno quindi partecipare al gioco della lotteria istantanea, anche senza acquisto.

Inoltre, i clienti potranno ricevere un coupon doblone in più scattando un selfie che inquadri l’insegna del negozio ed il volto del cliente stesso, pubblicandola su Instagram o Facebook. Un modo per rendere l’iniziativa virale e invogliare altri clienti ad affrettarsi nei negozi locali!

“Mercanti insieme” è stata pensata per attrarre persone nei negozi senza obbligare all’acquisto, in modo da far vivere i punti vendita anche a livello sociale, stimolando passeggiate, incontri ed auguri natalizi all’interno dei punti vendita, ma soprattutto per incentivare i consumi nelle attività locali, creare economia circolare e combattere i grandi competitor come i negozi online, dai più ai meno conosciuti, o i centri commerciali.

Info su: https://www.comune.capurso. bari.it/