Una mobilitazione collettiva per la salvaguardia di spiagge, fiumi e fondali: anche a Molfetta il progetto 'Ri-Party-Amo' del WWF

Nell’ambiente marino si accumula ogni tipo di rifiuto prodotto dalle nostre società. Molti di questi rifiuti non sono metabolizzabili dai sistemi naturali e le plastiche ne sono un esempio emblematico. Sono stati trovati rifiuti in tutti gli ambienti marini: spiagge, fondali bassi e profondi, superficie del mare e in tutta la colonna d’acqua.

Il progetto RI-PARTY-AMO si propone come iniziativa concreta per coinvolgere quante più persone possibili a difesa e salvaguardia del territorio nazionale. Insieme a giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità, scenderemo in campo con attività di pulizia, opere naturalistiche e iniziative di sensibilizzazione per ripristinare fiumi, spiagge e fondali.

RI-PARTY-AMO, iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e WWF Italia, rappresenta la più grande mobilitazione nazionale per la tutela del nostro territorio, che ambisce a sostenere e promuovere interventi a livello ambientale, sociale e culturale, i cui obiettivi e azioni saranno promossi durante le 12 tappe del Jova Beach Party 2022.

L’obiettivo di questa grande mobilitazione collettiva è il ripristino di spiagge e litorali, ma anche sponde dei fiumi, laghi e aree naturali nelle zone distanti dal mare.

Settembre 2022 dà il via alle Giornate di pulizia in giro per l’Italia alle quali sarà possibile partecipare per un intero anno, fino ad ottobre 2023.

L’impatto del progetto di pulizia si estenderà su 20 milioni di m2 di territorio per ripulire spiagge, margini dei fiumi e fondali dai rifiuti e dalla plastica.

“Puliamo l’Italia” lavora per ripristinare questi ambienti contaminati da rifiuti e dalla plastica e per raggiungere l’obiettivo saranno coinvolti circa 10mila volontari. Gli eventi di pulizia sono momenti di socialità e di condivisione che coinvolgeranno i volontari WWF che hanno aderito all’iniziativa e anche i giovani e le scuole. Tutti i partecipanti ricevono lo speciale “kit di pulizia” e tutte le indicazioni necessarie per partecipare agli eventi in totale sicurezza.

È possibile registrarsi come volontario nella sezione “Partecipa” della pagina Ri-Party-Amo, dove si potranno seguire gli aggiornamenti degli eventi di pulizia 2022 e 2023.

18 settembre 2022

La prima giornata di eventi di pulizia prevede 8 grandi iniziative contemporanee distribuite sul territorio.



Pulizia spiagge Fiumicino (RM) – Oasi WWF di Macchiagrande, Via della Veneziana (angolo via di Castellamare), 00054 Fiumicino RM Molfetta (BA) – Oasi di San Giacomo Molfetta, SS16 Adriatica 100, 70056 Molfetta BA Policoro (MT) – Oasi WWF Policoro Herakleia, Piazza Siris 1, 75025 Policoro MT Bacoli (NA) – Casina Vanvitelliana, Piazza Gioacchino Rossini 1, 80070 Bacoli NA Marina di Vecchiano (PI) – Piazzale Montioni, 56019 Vecchiano PI



Pulizia fondali con squadra volontari WWF Sub

Torvaianica (RM) – Rosignano Solvay (LI) – Molfetta (BA)

25 settembre 2022

In occasione della “Giornata mondiale dei Fiumi”, gli eventi di pulizia sono dedicati alla pulizia dei margini.



Pulizia Fiumi e Laghi Rovigo (Delta del Po) – Via Delta del Po 6, 45010 Papozze RO Torino (Po) – Parcheggio cimitero sassi, Viale Michelotti incrocio via Nietzsche, 10132 Torino TO Sirmione (Lago di Garda)– Viale Guglielmo Marconi 8, 25019 Sirmione BS



Nella stessa giornata si svolgeranno ulteriori 30 eventi di pulizia dei fiumi a carattere locale.

18 marzo 2023

Nel 2023 la giornata di eventi di pulizia sul territorio interesserà le spiagge di numerose città e numerosi volontari.



Pulizia spiagge

Venezia – Riccione (RN) – Brindisi – Crotone – Vasto(CH) – Castel Volturno (CE) – Capalbio (GR) – Costa agrigentina.



Nella stessa giornata si svolgeranno ulteriori 50 eventi di pulizia delle spiagge a carattere locale.

8 giugno 2023

La giornata di eventi di pulizia riguarderà la pulizia dei fondali che saranno portate a termine dalle squadre di volontari di WWF Sub.



Pulizia fondali

Cinque Terre (SP) – Lago di Garda – Argentario (GR) – Palermo – Gallura (SS)



Nella stessa giornata si svolgeranno ulteriori 40 eventi di pulizia dei fondali a carattere locale.Gli eventi Puliamo l’Italia sono giornate di festa all’insegna della tutela ambientale, una vera e propria mobilitazione verde partecipata resa possibile da famiglie, scuole e giovani da tutta Italia. Oltre agli eventi nazionali, WWF coordina la mobilitazione territoriale per realizzare più di 100 eventi locali.

Chiunque volesse contribuire alla raccolta rifiuti potrà registrarsi come volontario nella sezione del sito dedicata al progetto Puliamo l’Italia. Il giorno degli eventi, i partecipanti sul campo vengono formati e preparati per gestire in sicurezza i rifiuti e riceveranno anche un vademecum del volontario per affrontare al meglio le giornate.

Il calendario di attività è in continuo aggiornamento e integrazione.