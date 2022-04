Riapre al pubblico la casa del cinema pugliese: tornano le visite guidate all'Apulia Film House

Apulia Film House riapre al pubblico con le visite guidate. La struttura polifunzionale di Apulia Film Commission inaugurata il 31 luglio 2020, a partire da martedì 3 maggio sarà fruibile, liberamente e senza prenotazione alcuna, ogni martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30.

Per i visitatori, sono previste particolari misure di sicurezza, nel rispetto dei protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19: green pass, indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nella struttura e mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale evitando assembramenti.

Apulia Film House, inoltre, sarà anche fruibile dalle scuole secondarie, per gli Istituti pugliesi sarà possibile infatti prenotare visite ad hoc da effettuare in mattinata inviando una mail all’indirizzo apuliafilmhouse@ apuliafilmcommission.it.

Per l’accesso alle sale espositive e alla fruizione degli exhibit interattivi, inoltre, è previsto un numero massimo di persone per volta e all’interno della struttura, la visita potrà essere svolta sempre lungo il percorso indicato dal personale e dalla segnaletica di riferimento.