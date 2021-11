Rinasce 'La dolce Vita', dopo 15 anni riparte lo storico palcoscenico barese

Il club “La Dolce vita” riapre il sipario. Lo storico palcoscenico barese tanto amato dai comici italiani apre finalmente i battenti. Il suo nome è mutuato per omaggiare il geniale Federico Fellini, la cui nascita risale all’aprile del 1988 da un’idea della coppia comica Emilio Solfrizzi e Antonio Stornatolo, in arte Toti & Tata. Nato come cabaret esclusivo, ben presto si trasforma in un luogo per musica dal vivo, eventi culturale e spettacolari e di ricerca di nuovi talenti comici. Su quel palcoscenico infatti, oltre a conclamare il successo di Toti & Tata, si sono esibiti artisti e talenti che successivamente si sarebbero imposti all’attenzione nazionale: Aldo e Giovanni, Daniele Luttazzi, Giobbe Covatta, Enzo Iachetti, Michele Foresta (Mago Forrest) e tanti altri ancora.

Dopo tante vicissitudini lo storico locale barese, punto di riferimento del cabaret nazionale sin dagli Anni ‘80, riparte grazie alla volontà del direttore artistico Dario Maretti, che coinvolge nella gestione anche Carlo Maretti, Annarita Doronzo, Nino Ostello e Sandro Ripoli, con un nuovo e ambizioso progetto: La Dolce Vita Live (via Albanese 41, info: 350.955.70.28). L’inaugurazione si terrà martedì 30 novembre alle 20. “Avendo maturato una significativa esperienza in campo teatrale negli ultimi anni – commenta il direttore artistico Dario Maretti-, ripartirà da una programmazione varia e di assoluta qualità. La nuova Dolce vita liv, nella nuova veste “club”, tra ristorazione e american bar, ospiterà infatti concerti, cabaret, burlesque e fantasisti internazionali nel tipico stile cafè chantant”.

Dopo la serata inaugurale, La Dolce Vita Live inizia la programmazione da venerdì 3 dicembre alle 21 con il concerto del quartetto jazz di Serena Grittani. Il giorno dopo, sabato 4, a salire sul palco sarà l’attore comico Max Pisu. Sempre a dicembre sono previsti: lo spettacolo di burlesque con Giuditta Sin (venerdì 10), Pino Campagna (sabato 11), Sergio Caputo (venerdì 17), Monsieur David (sabato 18), Rodillo (martedì 21), Carlo Maretti (domenica 25) e Notelive Quartet (martedì 28).

La programmazione, tra Capodanno e altri appuntamenti, proseguirà a gennaio con tanti altri ospiti: Sagi Ri, Francesco Baccini, Massimo Bagnato e Francesco Scimemi, Rosemary Nicassio Quartet e tanti altri. Da segnalare, a partire dal 16 dicembre, l’appuntamento fisso del giovedì “Palco Aperto”, serata condotta e diretta da Carlo Maretti, in cui saranno di scena comici, cantanti, maghi, imitatori e chiunque voglia far parte della grande famiglia del club La Dolce Vita. Infine, ogni appuntamento avrà sempre la colonna sonora musicale della Sweet life band diretta da Gigi Catella.