Riccardo Scamarcio e Roberta Porcaroli insieme ad Andria: il selfie tra i famosi confetti

Due attori a spasso per Andria non hanno resistito ad una 'dolce' tentazione: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli ritratti in un selfie nella Splendida Cornice della Confetti Alberto Mucci di Piazza Catuma.

Lei romana e lui andriese sono una coppia non solo al cinema ma anche nella vita e questo non è più un segreto ormai da dicembre 2020. Per diverso tempo i due hanno provato a mantenere segreta la loro relazione, ma dopo le numerose paparazzate sono dovuti uscire allo scoperto.

I primi rumors sulla loro conoscenza risalgono ad ottobre 2020, quando hanno condiviso il set del film La scuola cattolica (dove era presente anche Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e la storica ex di lui Valeria Golino, oggi un'amica). Poi un secondo set, L'ombra del giorno, e le luci dell'amore.

Il primo scatto di un bacio immortalato dai paparazzi a dicembre ha risolto ogni pettegolezzo e la giovane attrice ha risposto a qualche domanda di una giornalista:"Sì, stiamo bene assieme", la sua unica risposta che ha confermato ciò che i paparazzi avevano già mostrato.