Contorno sfizioso e delicato: la ricetta gustosa dei broccoli e olive nere

Sono conosciuti in tutta Europa per le loro proprietà antiossidanti e utilizzati nelle diete perchè poveri di calorie, i broccoli sono ortaggi dal sapore delicato spesso associati alla pasta o semplicemente sbollentati e serviti con un filo d'olio e limone. Sono ottimi per preparare numerose ricette, oggi ve ne suggeriamo una gustosa con le olive nere.

Ingredienti

750 g di broccoli

6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

80 g di olive nere denocciolate

½ bicchiere di vino bianco (secco)

40 g di formaggio pecorino (grattugiato)

peperoncino

sale q. b.

Preparazione

Questo piatto è molto semplice e veloce da preparare. Partite tagliando e pulendo i broccoli, preservandone la parte dei fiori, ovvero quella più tenera.



Lavateli per bene e successivamente cuoceteli a vapore per 3 o 4 minuti, successivamente versateli in una casseruola.



Aggiungetevi l’olio extra vergine d’oliva, le olive stesse, il vino ed il peperoncino. Saltate il tutto e lasciate cuocere a fuoco basso per 10 minuti circa. Infine aggiungetevi il pecorino grattugiato e mescolate per altri due minuti.

(Fonte Puglia.com)