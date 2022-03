Ciambella al caffè, l'ideale per una buona colazione

La colazione è il pasto più importante per affrontare al meglio la giornata e per questo deve essere fatta a dovere con una buona dose di energia e un ottimo caffè per partire con la carica giusta.

Volendo unire le due cose, per la mattina in cui deciderete di volervi viziare a risveglio, vi proponiamo la ricetta per una soffice ciambella al caffè.

Ingredienti

3 uova;

230 gr di zucchero;

180 gr di burro fuso;

150 ml di caffè;

380 gr di farina;

1 bustina di lievito;

100 gr di gocce di cioccolato;

zucchero a velo 1 b.

Preparazione

In una ciotola capiente sbattere le uova insieme allo zucchero fino a ottenere una crema spessa. Aggiungere il burro fuso e continuare ad amalgamare il tutto. A parte, preparare il caffè con il metodo di estrazione che più si preferisce (moka, caffè filtro o altro).

Una volta pronto, lasciarlo raffreddare leggermente e aggiungerlo al composto di uova, zucchero e burro. Ottenuta una crema omogenea, aggiungere un po’ alla volta la farina precedentemente setacciata, unita al lievito. Inserire nell'impasto delle gocce di cioccolato a piacere. A parte, imburrare e infarinare uno stampo da forno a forma di ciambella. Versare il composto all'interno stando attenti a non far formare bolle d'aria. Cuocere in forno ventilato a 200°C per circa 30 minuti. Servire con una spolverata di zucchero a velo e un buon caffè, naturalmente.