Cipolle gratinate al forno: un contorno croccante e sfizioso

Sono un ottimo contorno croccante e molto saporito da accompagnare alla carne o al pesce: oggi vi portiamo la ricetta delle cipolle al forno e gratinate, il cui sapore viene esaltato dalla prolungata cottura in forno.

Ingredienti

1 kg di cipolle (bianche o rosse)

un pizzico di zucchero di canna q.b.

un paio di cucchiai di pangrattato q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

aceto di vino o di mele q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

un ciuffo di prezzemolo o timo q.b.

Preparazione

Dopo aver pulito e sbucciato le cipolle, mettetele in una teglia da forno unta d'olio intaccando o tagliando a metà le cipolle. Conditele con sale, pepe e zucchero di canna, infine una spolverata di pangrattato, che vi permetterà di ottenere le cipolle gratinate. Versate un filo di aceto e un filo d’olio. Nella ricetta delle cipolle al forno particolare importanza risiede nel come cucinare le cipolle. Il forno deve essere preriscaldato e la temperatura di cottura di 190°. Il tempo di cottura indicato è di 30 minuti. Per controllare il momento in cui la cottura sia perfetta, basta inserire uno stuzzicadenti all’interno delle cipolle. Se questo entrerà senza difficoltà allora sarà il momento di toglierle dal forno. Le cipolle al forno possono essere servite ancora ben calde oppure a temperatura ambiente. Ognuno può decidere come gustarle in base ai propri gusti.

(Fonte Puglia.com)