Tiramisù, ma nella versione light: la ricetta del delizioso dessert al cucchiaio

Amato e diffuso su tutto il territorio italiano ma nemico di chi segue la dieta: ecco la versione leggera per chi non vuole comunque rinunciare ad un buon dessert

Savoiardi inzuppati nel caffè e ricoperti da una crema composta da mascarpone, uova e zucchero completata da una spolverata di cacao: conosciamo tutti questi ingredienti che inseieme danno vita ad uno tra i dolci più deliziosi, il tiramisù.

Un dolce molto amato e diffuso su tutto il territorio italiano ma nemico di chi segue la dieta: il tiramisù è infatti molto calorico, normalmente, una porzione da 100 grammi contiene circa 283 calorie. Rinunciare a questa bontà della cucina tradizionale è però davvero un peccato. Ecco che allora abbiamo pensato di proporvi una versione rivisitata per far felice anche chi deve stare attento alla linea.

Molto semplice e veloce da preparare, il procedimento è sempre lo stesso, il segreto consiste nel sostituire alcuni ingredienti con altri più leggeri: niente zucchero, fette biscottate al posto dei savoiardi e così via: il risultato vi stupirà, e poi ogni fetta contiene solo 140 calorie. Ecco la ricetta light proposta dal sito pianetadonne.it.

Ingredienti

Per ogni porzione procuratevi:

yogurt greco o senza grassi 100 g;

essenza di vaniglia 2 cucchiaini da caffè;

caffè amaro bollente 2 tazzine;

fette biscottate integrali 3;

dolcificante a piacere q.b.

cacao amaro q.b.

Procedimento

Procuratevi una ciotola con i bordi alti, all'interno amalgamate lo yogurt con il dolcificante e la vaniglia fino a creare una crema morbida e spumosa. Versate il caffè in un recipiente largo e piatto, dolcificatelo leggermente e intingete una fetta biscottata su entrambi i lati, quindi adagiatela su un piatto da portata. Spalmate 1/3 del composto di yogurt e vaniglia sulla sua superficie e ricoprite con un'altra fetta biscottata intinta nel caffè. Proseguite così fino a terminare tutti gli ingredienti, quindi cospargete con il cacao amaro. Lasciate il dessert a rassodare in frigorifero per circa un'ora prima di gustarlo.