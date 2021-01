Pasta ricotta e limone, un equilibrio perfetto tra il retrogusto aspro del frutto e la pacatezza vellutata del latticino

Avete deciso cosa cucinare a pranzo? Oggi vi proponiamo una prelibatezza cremosa e gustosa, un equilibrio tra il retrogusto aspro del frutto con la pacatezza vellutata del latticino, un piatto davvero appetitoso ovvero la ricetta della pasta ricotta e limone.

La preparazione del piatto è a dir poco rapida, capace di avvicinare ai fornelli anche il cuoco più inesperto, mentre la cottura porta via pochissimo tempo, dimostrandosi una portata ottima per chiunque sia di corsa e non possa perdere troppi minuti in cucina.

Si preannuncia come una variante più gustosa della classica pasta e ricotta, frutto della tradizione povera e manuale della Puglia, esperta da sempre nel campo della lavorazione dei latticini e della pasta di qualità.

Ingredienti

360 g pasta

200 g ricotta

2 limoni

2 cucchiai di parmigiano

Sale q. b.

Come si prepara

Per un’ottima pasta ricotta e limone iniziate ottimizzando i tempi, portando subito l’acqua a bollore, salandola e cuocendo già la pasta.

In una ciotola adagiate la ricotta, la scorza grattugiata di due limoni, facendo bene attenzione ad evitare la scorza bianca, e il parmigiano. Mescolate il tutto aiutandovi con due cucciai di acqua di cottura.



Quando la pasta sarà cotta scolatela, versatela direttamente nella ciotola con la ricotta e il limone e mescolate. Se il risultato non sarà uniforme aggiungete altra acqua di cottura. Una volta pronta servite con un leggero mantello di scorza, la vostra pasta ricotta e limone è pronta.

(Fonte Puglia.com)