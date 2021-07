Profumo di terra e mare: la ricetta pugliese dei paccheri con polpo e patate croccanti su purea di fave

Viaggiando alla ricerca dei sapori del mediterraneo oggi vi suggeriamo una ricetta 'bomba', ricca di gusto e soprattutto raffinata: paccheri con polpo e patate croccanti su purea di fave, uno dei piatti più amati della cucina pugliese. In questa speciale ricetta si incontrano infatti diversi sapori tipici, tra cui il polpo, la saporita cipolla di Acquaviva ed i pomodorini. Risulta fresco al palato ma di gusto particolare e delicato, stuzzicando sensi e sapori.

Ingredienti

200 g di paccheri

300 g di polpo

100 g di fave secche

100 g pancetta

1 patata

1 cipolla rossa di Acquaviva

150 g pomodorini

basilico

olio q. b.

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

Prima di iniziare a preparare il piatto è necessario che mettiate a bagno le fave secche a partire dal giorno prima. Il giorno seguente scolatele e risciacquatele con acqua corrente, aggiungendovi mezza patata affettata e mezza cipolla. Il composto così ottenuto portatelo a cottura, montate il purè di fave ottenuto con aggiunta di olio extra vergine d’oliva.



Scottate il polpo in acqua bollente, successivamente lasciatelo raffreddare. Poi tagliatelo a pezzettini e rosolatelo con l’altra metà della patata tagliata e già precedentemente sbollentata, aggiungetevi pancetta e pomodorino.



Cucinate i paccheri in acqua abbondante aggiungendovi il sale. Successivamente scolateli e versateli mescolandoli alla salsa precedentemente ottenuta. Stendete la purea di fave come base in un piatto da portata e successivamente aggiungetevi i paccheri già saltati, finite di guarnire il tutto con delle belle e colorate foglie di basilico.

(Puglia.com)