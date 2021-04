Risotto ai pomodorini dauni e alla burrata di Andria: l'eccellenza pugliese in tavola

La Puglia è la terra delle eccellenze gastronomiche, e tra queste ricordiamo la burrata di Andria e i pomodori dauni, i quali se combinati insieme possono dar vita ad un piatto davvero esplosivo per il palato.

Seguita la ricetta.

Ingredienti

600 g pomodori rossi maturi

100 g burrata

1 carota

300 g riso

1 gambo sedano

maggiorana q. b.

1 cipolla

olio extravergine q. b.

sale q .b.

Preparazione riso, burrata e pomodori

Come primo passo mondate con attenzione il sedano, la carota, la cipolla, poi tritate il tutto. Stufate il tutto in una casseruola, condendo con 2 cucchiai di olio extravergine di olive e 3 di acqua per approssimativamente cinque minuti. Lavate i pomodori, tagliateli in pezzi grossi, uniteli nella casseruola con il soffritto e lasciateli in cottura per un totale di 20 minuti. In parallelo portate a cottura il riso attraverso un’abbondante quantità d’acqua salata. Frullate il soffritto appena realizzato con un pizzico di sale fino a ricavare un sugo molto denso, che può essere filtrato attraverso un setaccio per eliminare semi e pelli. La burrata può essere battuta attraverso il dorso di un coltello o lavorata in una ciotola fino a estrarne la stracciatella grazie all’utilizzo di una frusta. Una volta cotto il riso scolatelo, aggiungetevi il sugo, qualche goccia di olio, servite con burrata e qualche foglie di maggiorana.

(Fonte Puglia.com)