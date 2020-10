Sapori d'autunno: ecco la ricetta del risotto cremoso con zucca, salsiccia e funghi

L'autunno arriva con i suoi colori, i suoi profumi e i suoi sapori. La cucina si riempie di prodotti tipici di questa stagione, è tempo di riaccendere forni e fornelli per realizzare squisite ricette. Oggi vi proponiamo un piatto gustoso da consumare in compagnia, magari la domenica a pranzo: stiamo parlando del risotto salsiccia, funghi e zucca, tanto sapore ma allo stesso tempo economico e facile da fare. Tanti semplici ingredienti uniti creano un'esplosione di sapori al palato.



Lo potete preparare davvero in poco tempo: potete cuocere in anticipo già dal giorno prima il mix di salsiccia, funghi e zucca e poi preparare il giorno del pranzo il riso da amalgamare bene al resto del condimento. Un risotto cremoso e delicato che non potete non assaggiare. Ecco gli ingredienti e il procedimento da seguire:

Risotto salsiccia, funghi e zucca: ingredienti per 4 persone



250 g di zucca gialla

200 g di funghi champignon

250 g di salsiccia fresca

300 g di riso per risotti

brodo vegetale q.b.

olio evo

mezza cipolla

sale

una noce di burro

150 g di pancetta tagliata a dadini

3 cucchiai di vino bianco

parmigiano grattugiato q.b

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Procedimento:

Pulite la zucca, lavatela e tagliatela a cubetti. Pulite i funghi eliminando il gambo, poi lavateli e tagliateli a listarelle.

In un tegame con un filo di olio aggiungete la zucca cuocendola per qualche minuto e non appena cotta toglietela via dalla padella. Nello stesso tegame sbriciolate la salsiccia e fate rosolare, poi aggiungete i funghi.

In una pentola diversa fate rosolare la cipolla affettata con olio, pancetta e cuocete fino a quando non averete la giusta a rosolatura. Aggiungete il riso e fatelo tostare, sfumatelo con un po' di vino bianco e aggiungete il brodo bollente di volta in volta mescolando fino a quando il riso non si asciuga.

A metà cottura unite la zucca, la salsiccia, i funghi e amalgamate il tutto. Regolate di sale e controllate la cottura del riso. A fuoco spento unite una noce di burro, un po' di formaggio grattugiato, mescolate e fate riposare per qualche secondo. Ora potete impiattare.

Buon appetito!