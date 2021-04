Calzone ripieno di salsiccia, mozzarella e bietole: la ricetta del rustico perfetto

Ingredienti speciali della tradizione pugliese, frutto della bontà e della genuinità territoriale: ecco la ricetta del calzone con salsiccia pugliese, bietole e mozzarella, l’ideale come spuntino o antipasto, ottimo per banchetti e feste in cui gustare tutta la bontà della nostra terra. Qui di seguito tutti gli ingredienti e passaggi per realizzarlo.

Ingredienti per l'impasto

350 g di farina 00

100 g di lievito madre

170 g di acqua tiepida

50 ml di olio extra vergine d’oliva

15 g di sale

un cucchiaio di zucchero

latte intero q. b. (per spennellare)

Ingredienti per la farcitura

150 g di mozzarella

250 g di bietole lesse

30 g di parmigiano reggiano grattugiato

100 g di salsiccia pugliese

6 cucchiai di passata di pomodoro

vino bianco q. b.

1 uovo

olio d’oliva

Preparazione

Per la preparazione del calzone partite sciogliendo il lievito madre con acqua e zucchero, in base alle preferenze a mano o nell’impastatrice. Aggiungete la farina poco per volta, inserite l’olio e poi il sale. Lasciate lievitare l’impasto così ottenuto sino a quando non raddoppia, nel frattempo preparate il ripieno.



Sbattete l’uovo con il formaggio, unite le bietole e la mozzarella a dadini e mettete da parte. In una padella versate l’olio d’oliva, aggiungete la salsiccia sbriciolata e privata del budello. Lasciate soffriggere poi sfumate con il vino e lasciate evaporare. Aggiungete la passata di pomodoro e continuate la cottura per altri 10-15 minuti. Lasciate raffreddare e amalgamate con il composto.



Riprendete l’impasto prelevando i 2/3 e stendetelo foderando una teglia unta di olio. Versate il ripieno e coprite con il resto della pasta, infine spennellate la superficie con il latte ed infornate a 30-35 minuti a 200°, servite ancora in caldo.

(fonte Puglia.com)