Spaghetti alici, pomodoro e mollica di pane: la ricetta di un primo pugliese a regola d'arte

A parlar di cibo non ci si stanca mai! Oggi vi proponiamo una ricetta semplice e gustosa con spaghetti alici, pomodoro e mollica di pane.

La pasta è il nostro ingrediente preferito e anche in Puglia gli spaghetti regnano sovrani nella preparazione di primi piatti.

Da noi si dice di aver mangiato solo dopo aver gustato un buon piatto di pasta. Ma i tempi sono cambiati, le famiglie non hanno più molto tempo a disposizione, si corre e si viene assorbiti dal lavoro per cui spesso il pranzo salta o viene fatto di fretta con un pasto veloce e facile da consumare. Ma la tradizione vuole che almeno la domenica sia la giornata della famiglia e si pranzi tutti insieme, riuniti a tavola per scambiare opinioni e raccontarsi la settimana appena passata. E cosa c’è di meglio per unire i commensali che un ottimo primo piatto con il sapore del mare? In questa ricetta di spaghetti alici, pomodoro e mollica di pane vi spieghiamo come realizzare un primo a regola d’arte.

Ingredienti

350 g di spaghetti

200 g di pomodori maturi a pezzi

7 alici sott’olio

1 spicchio d’aglio

150 g di mollica di pane

olio extra vergine d’oliva q. b.

prezzemolo tritato

1 peperoncino fresco

sale q. b.

La preparazione

Per la preparazione di questo piatto partite scaldando l’olio a cui aggiungerete la mollica di pane e lo spicchio d’aglio lasciando colorire. In una padella sufficientemente grande mettete dell’olio e lasciateci sciogliere le alici, aggiungete i pomodorini, il peperoncino e lasciate cucinare per qualche minuto.



Separatamente lasciate bollire dell’acqua salata e cucinatevi gli spaghetti che andrete a scolare al dente. Successivamente aggiungeteli al composto con le acciughe, salate per un paio di minuti aggiungetevi la mollica già preparata, il peperoncino, il prezzemolo e mischiate il tutto. Servite ancora caldo.

(Fonte Puglia.com)