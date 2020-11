Torta di zucca: ricetta soffice e golosa arricchita da prodotti tipicamente pugliesi

Cos'altro cucinare, oltre ai panini, al risotto e la ricetta in agrodolce, con un prodotto tipico autunnale quale la zucca? Il suo retrogusto dolce e profondo la rende infatti protagonista di un numero davvero vasto di ricette che spaziano dagli antipasti agli amari, incontra i gusti dei più piccoli con la torta di zucca, variante prelibata, davvero soffice e arricchita da altri prodotti tipicamente pugliesi.

La torta di zucca richiede solo il supporto di mandorle, magari le classiche di Toritto riconosciute tra i prodotti agroalimentari tradizionali e presidio slow food, mentre sono innumerevoli le varianti di zucca che è possibile recuperare in qualsiasi zona della Puglia. Per dare al dolce la sua caratteristica consistenza soffice e avvolgente consigliamo nella ricetta l’utilizzo di fecola di patate, perfetta per lo scopo. Il retrogusto zuccheroso può essere arricchito da amaretti o, se poco graditi dai bambini, anche da biscotti secchi.

Ingredienti

350 g di polpa di zucca

150 g di zucchero semolato

150 g di mandorle

100 g di burro

80 g di farina

35 g di fecola

2 uova

4 tuorli

2 amaretti

Semolino q. b.

Lievito in polvere q. b.

Zucchero a velo q. b.

Sale q. b.

Preparazione

Per dare vita a una fantastica torta di zucca procedete partendo dall'impasto. Tagliate a piccoli pezzi la polpa della zucca e lasciateli con 20 g di burro in una padella per 10 minuti.

procedete partendo dall'impasto. Tagliate a piccoli pezzi la e lasciateli con 20 g di in una padella per 10 minuti. Quando sarà ancora al dente e solida, spegnete la fiamma e portate il tutto nel mixer , creando una crema densa e arancione.

, creando una densa e arancione. Sempre grazie al supporto del mixer prendete le mandorle , aggiungetevi un cucchiaio di zucchero e tritate il tutto spolverizzandolo.

, aggiungetevi un cucchiaio di e tritate il tutto spolverizzandolo. Sbriciolate gli amaretti .

. In una padella, sciogliete 70 g di burro e mettete tutto da parte.

e mettete tutto da parte. In una ciotola, montate 6 tuorli insieme a tutto lo zucchero rimasto e continuate fino a ottenere un composto che risulti omogeneo.

Aggiungetevi gli amaretti sbriciolati, la polvere di mandorle, il burro fuso, la farina, la fecola, tre quarti del lievito in bustina, e procedete a mescolare il tutto con un mestolo .

. Aggiungetevi la purea di zucca e i due albumi già montati, mescolando il tutto con cura muovendo dal basso verso l’alto con delicatezza.

già montati, mescolando il tutto con cura muovendo dal basso verso l’alto con delicatezza. Prendete uno stampo per torta, possibilmente tondo e coi bordi ondulati, non più largo di 24 centimetri, e spolverizzate con del semolino.

per torta, possibilmente tondo e coi bordi ondulati, non più largo di 24 centimetri, e spolverizzate con del semolino. Versatevi l’impasto e cuocete in forno per 50 minuti a 190° C.

Terminata la cottura arricchitela con lo zucchero a velo versato uniformemente.

La vostra torta di zucca sarà pronta per essere servita.

(Fonte Puglia.com)