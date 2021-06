Riciclo e tutela dell'ambiente attraverso azioni concrete: al via il progetto C.A.R.T.A dedicato alla creazione di oggetti dai materiali di scarto

Riscoprire il legame con la Natura, ripensare all'Ambiente come Bene Comune, sviluppare nei suoi confronti quel senso di responsabilità che si normalmente si accorda a quanto abbiamo di più caro. Tutelarlo, infine, attraverso azioni concrete: corretto conferimento, recupero, riciclo, trasformazione. Si può fare.

Ecco perché Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e Associazione Pegaso insieme ai partner di progetto, daranno il via, a partire dal 25 giugno 2021, al progetto C.A.R.T.A..



C.A.R.T.A. è uno dei progetti che sarà realizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e da Associazione Pegaso (insieme a una rete di enti e aziende) nell’ambito del concorso #IDEATTIVA 2021 che sostiene le idee più intraprendenti e con maggior impatto sociale sul territorio e che mira sensibilizzare e accrescere la cultura della solidarietà e del volontariato.

Il progetto C.A.R.T.A - Carta, Ambiente, Riciclo, Territorio e Arte – abbraccia più ambiti e si svilupperà in diverse tappe: si parte il 25 giugno. Nell’ambito del programma – cui parteciperanno gruppi eterogenei composti da persone diversamente abili, volontari di differenti etnie, adulti e bambini - saranno stimolate le abilità creative, manuali, sensoriali. Il metodo è quello del gioco - “giocando si impara” - declinato nei vari laboratori messi a punto per l'occasione. Particolare attenzione sarà data ai materiali di scarto: l'obiettivo sarà quello di educare i partecipanti a prestare loro particolare attenzione imparando a guardarli in maniera originale: “Vietato buttare”, sarà il nuovo mantra. Non a caso, tappa fondamentale del progetto sarà la visita guidata in un'azienda che si occupa di stoccaggio dei rifiuti. Si imparerà la distinzione tra rifiuto propriamente detto e materiale riutilizzabile. Nelle attività laboratoriali i partecipanti si impegneranno nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata: libri pop up, pupazzi e creature animabili realizzati con carta riciclata, un presepe in cartapesta e fil di ferro da “esibire” durante le festività natalizie in casa Pegaso. E ancora, incontri dedicati al Teatro di Figura e al Teatro di Narrazione, per scoprire tecniche differenti costruendo elementi utili con materiali di recupero: marionette, burattini, muppets, ombre, silhouettes e bunraku. Con le escursioni nell’agro del territorio delle Murge invece, i partecipanti scopriranno posti incantati e nuove essenze arboree.

“Come gruppo di famiglie – commenta Leonardo Mancini, presidente associazione Pegaso – ci entusiasma molto l'idea di poter riprendere a piccoli passi, grazie a questo progetto, una vita fatta di relazioni e soprattutto quella di dare maggior risalto alle persone con disabilità, reduci da un lungo periodo difficile. In questo progetto ci accingiamo come prima volta a toccare il tema dell'ambiente, in particolare del riciclo. Questa esperienza, siamo sicuri, porterò a vedere la diversità come un'occasione di crescita e arricchimento. Desideriamo ringraziare il CSV San Nicola per aver creduto nella nostra idea, e ci impegneremo affinchè il percorso svolto con il Centro possa consentire a tutti i partecipanti di ritrovare la gioia di stare insieme”.

Si effettueranno anche percorsi didattici in fattorie didattiche accessibili. I manufatti artigianali creati nel laboratorio di Cartasia, saranno confezionati in scatole “Kit dei sapori”: conterranno i prodotti alimentari del nostro territorio (sughi, pasta, olio, pesti). Inoltre i manufatti del Laboratorio di Cartasia, saranno esposti durante la manifestazione “Libri nel Borgo Antico” nel centro storico della città di Bisceglie. Presso il Caffè Social Make Art, a Bisceglie, luogo d’incontro di studenti e giovani, saranno invece distribuite esposte le Cartoline illustrate con messaggi che veicolano e rafforzano il messaggio della diversità come valore all’interno di un gruppo. I testi delle cartoline saranno a cura dei Volontari Internazionali dell’Associazione Inco. Non mancheranno momenti di “Riflessioni sul Volontariato”. Con l’Evento finale con foto, immagini, video e racconti dell’intero Progetto, si concluderà il Progetto C.A.R.T.A a Casa Pegaso.



PROGRAMMA

25/28/29 giugno e 2/9/10/30/31 agosto: “Cartasia: carta animata e pagine Pop up”

Laboratori creativi per adulti sull’uso della carta. Libri animati con elementi tridimensionali,

modellismo e manufatti di carta.

19/20/21/22/23/24/27 luglio: “I Pupazzi Giganti“

Laboratorio per adulti, per la realizzazione di pupazzi giganti, uccelli in volo, maschere.



29/18 settembre: “Il gioco della raccolta e del riciclo”

Laboratorio di trasformazione e riuso creativo di prodotti riciclati.

Educazione al riciclo per bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di Zona Effe nel Castello di Bisceglie.

7/16/23/30 settembre: “Raccontare con le mani”

Laboratorio per adulti di Bunraku, Muppets e Ombre Silhouettes.

7/14/21/28 ottobre: “Aspettando il Natale: Presepe di Cartapesta”

Laboratorio artistico dedicato alla costruzione di personaggi in cartapesta.

I laboratori e gli incontri si terranno presso la sede dell’Associazione Pegaso, il Castello di Bisceglie (Bt) ed il Social-Caffè.

Collaborano al progetto C.A.R.T.A.: gruppo Scout Bisceglie, associazione InCo Aps Molfetta, Make art-social caffè Bisceglie, associazione Borgo Antico di Bisceglie, Puma Conserve srl Bisceglie, Zona Effe Aps Bisceglie.