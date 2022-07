Risotto freddo con tonno aromatizzato al limone: un gustoso piatto estivo facile e veloce

In estate si preferiscono pietanze dal sapore fresco e delicato, vi suggriamo infatti un piatto davvero unico con ingredienti semplici che insieme regalano al palato un gusto perfetto come suggerisce Puglia.com: ecco la ricetta del risotto selvaggio al tonno e limone.

Il riso selvaggio conosciuto anche nelle varietà di riso rosso e riso nero contiene diverse proprietà nutritive e ben si presta per la preparazione di risotti e insalate fredde.

Ingredienti

400 g riso selvaggio

300 g tonno sott’olio

1 limone

menta

4 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva

sale q. b.

pepe q. b.

Come si cucina

Far bollire l'acqua in una pentola, euna volta raggiunto il bollore inserire il riso portandolo a cottura. Una volta cotto il riso bisogna mettere la pentola sotto dell’acqua fredda in modo da bloccare la cottura del riso, e solo dopo si può scolare. Nel frattempo bisogna ricavare il succo di limone che servirà per preparare la citronette: in una ciotola unire il succo all'olio e condire il tutto con sale e pepe ed emulsionate con una frusta a mano. Trasferire il riso in una ciotola aggiungendovi il tonno scolato dall’olio di conserva. Aromatizzare il tutto con delle foglie di menta e completare condendo con la citronette preparata in precedenza. Il risotto è così pronto per essere servito in tavola.