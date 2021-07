La cultura gastronomica del paese del Sol Levante spopola in Puglia: A Noci un ristorante giapponese nella Guida Sushi Gambero Rosso 2021

Quella del sushi è una tendenza sempre più in esplosione e da qui l’idea di dar vita ad una guida del Gambero Rosso dedicata esclusivamente al cultura gastronomica del Sol Levante. Una ristorazione sempre più amata dagli italiani che anche durante il lockdown, grazie al take away, è riuscita a sopravvivere e che ora vuole ripartire con forza.

Il Gambero Rosso ha voluto premiare con le Tre Bacchette, il massimo riconoscimento, le insegne italiane che vantano:

cucina d’autore;

servizio accurato;

abbinamenti sensati tra cibo e:

vino;

cocktail;

distillati;

fermentati.

Nella guida trovano spazio 250 locali e, nella chiusura di pubblicazione, c'è un'appendice con i migliori servizi di take away, delivery e dark kitchen.

Per la Puglia

Fugu Restaurant – Lecce

Yuki Cucina Giapponese – Noci [Ba]