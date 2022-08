Apre a Casamassima il secondo ristorante KFC in Puglia: il colosso del pollo fritto festeggia così la 64esima apertura italiana

Apre il 2 agosto, all’interno della food court del Centro Commerciale Casamassima (Bari), il secondo ristorante KFC in Puglia dopo quello della stazione Centrale di Bari.

Il nuovo ristorante è gestito in franchising da Movieservice srl, a cui fa capo anche il ristorante KFC di Mercogliano (AV), all’interno del Parco Commerciale Movieplex.

Il nuovo KFC Bari Casamassima crea 32 nuovi posti di lavoro e la sua apertura è prevista per il 2 agosto: il colosso del pollo fritto festeggerà così la 64esima apertura in Italia, a 8 anni dall’arrivo del Colonnello Sanders nel nostro Paese.

Un’esperienza speciale nei ristoranti KFC

Il ristorante KFC Bari Casamassima sarà aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23:30 nella food court del centro commerciale alle porte del capoluogo pugliese.

Si potrà gustare il mitico pollo fritto del Colonnello Sanders in un contesto rilassante e piacevole sia nella food hall del centro commerciale che ai tavoli interni del ristorante, che ha una superficie di 200 metri quadrati ed è dotato di 69 posti a sedere. Anche a Casamassima l’atmosfera sarà quella che ha reso celebri e ben riconoscibili i ristoranti KFC in Italia e nel mondo: luoghi dove tutti possono sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool.

I clienti potranno ordinare con modalità diverse, in una dimensione omnichannel: ai classici ordini in cassa si affiancano quelli tramite i chioschi presenti nel ristorante o attraverso la app di KFC Italia, che offre anche il servizio Clicca & Ritira. I prodotti ordinati vengono sempre preparati al momento, sia per il consumo in sala che per quello take away. Ma si può anche ricevere il proprio menù KFC preferito direttamente a casa, grazie al servizio di delivery in partnership con Deliveroo e Glovo. Per rendere l’esperienza ancora più interattiva e divertente, a disposizione dei clienti ci saranno postazioni di ricarica per i device, e un servizio dedicato alle feste di compleanno.

Tutti i gusti del pollo fritto del Colonnello

Perché il pollo di KFC è così buono? Perché viene preparato ogni giorno a mano dai cuochi KFC nelle cucine dei ristoranti, con cura e attenzione per offrire un prodotto fragrante e di qualità. Ma anche per la famosa Original Recipe, mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone - e di altri prodotti KFC. Il risultato? Un pollo fritto dal gusto travolgente, da gustare in libertà grazie al famoso Bucket, l’iconico contenitore di KFC che da oggi, oltre ai formati da 2, 3 e 4 persone, è disponibile anche in versione da 1. Da KFC, insomma, ce n’è per tutti i gusti: dalle famose Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, i Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. E poi il Colonel’s Burger, un panino che porta la firma del fondatore di KFC, e lo Zinger con il filetto di pollo Hot & Spicy.

Senza dimenticare i contorni che si trovano solo da KFC come il soffice purè, da gustare insieme alla salsa Gravy, e le pannocchie. Ma anche le patatine, le insalate, i dolci e i gelati. A completare il tutto, bibite a volontà, grazie alla formula free refill di KFC: con il servizio alla spina il bicchiere si può riempire tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.