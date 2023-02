Due locali baresi nella top 100 di TheFork: la classifica dei ristoranti più apprezzati dagli utenti nel 2022

E' la piattaforma più utilizzata dagli amanti della buona tavola e per la prima volta lancia in Italia la sua Top 100: così TheFork ha stilato la classifica dei cento ristoranti che hanno conquistato gli utenti italiani nel 2022. In Puglia compaiono purtroppo solo 4 nomi e due riguardano la nostra provincia.

Punteggio, recensioni, prenotazioni e visite sulla scheda del ristorante sono gli elementi sui quali si basano i parametri per elaborare quindi la lista e valutare le performance nell'ultimo anno. L’obiettivo - spiegano - è premiare i ristoranti maggiormente apprezzati da chi prenota online e offrire spunti su dove mangiare a chi è in cerca di ispirazione.

“Nonostante il 2022 si sia presentato come un anno complesso per il settore della ristorazione tra l’incertezza della pandemia e l’oscillare dei tassi di inflazione, la TOP 100 è la dimostrazione che sono tanti i ristoranti che nonostante tutto hanno offerto con successo esperienze indimenticabili a migliaia di clienti. Noi di TheFork vogliamo premiare il loro impegno e il loro lavoro, riconoscendogli i giusti meriti e supportando il settore il più possibile”, ha dichiarato Almir Ambeskovic, CEO di TheFork.

10. Panacea, Modugno (Bari)

59. Condominio 60, Monopoli (Bari)

69. DUO ristorante, Lecce

82. Pesto di Pistacchio, Trani

Nella classifica compare in prima posizione L’architettura del cibo dello chef Giuseppe Papallo a Firenze. Seguono sul podio il Paca di Prato, premiato anche con una stella MICHELIN, e l'Antica Moka di Modena, presente anch'esso nella selezione MICHELIN. I ristoranti di Toscana e Lazio sono compaiono con più assiduità nell'elenco (18 indirizzi ciascuno), seguiti dalla Lombardia (17 ristoranti in Top 100), mentre tra le città con più ristoranti in lista ci sono Roma, Milano, Firenze e Torino.