Mangia a metà prezzo con l'iniziativa "Ritorno al ristorante": trova su Thefork il tuo locale preferito

Grandi sconti, fino al 50% alla cassa, per invogliare i clienti a tornare a mangiare fuori con tutte le attenzioni relative al periodo storico che stiamo vivendo.

Con "Ritorno al Ristorante" The Fork lancia un evento da non perdere nell'autunno gastronomico. Fino al 17 novembre, grazie a questa iniziativa, i consumatori verranno sensibilizzati sull'importanza che ha oggi recarsi più spesso a mangiare fuori: in questo modo si vogliono accendere i riflettori sulla necessità di una ripresa del settore della ristorazione. In Italia, saranno circa 3.000 gli indirizzi aderenti.

Le iniziative precedenti di The Fork, hanno evidenziato che quando è stato offerto il 50% di sconto i ristoranti aderenti hanno moltiplicato per 4 le loro prenotazioni rispetto a coloro che non partecipano. L'effetto moltiplicatore sale a 9,5 per i ristoranti che partecipano per la prima volta.

Qui dove cercare i ristoranti baresi che aderiscono alla promozione