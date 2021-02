Zona gialla e ritorno al ristorante: Festa di San Valentino a base di pesce da Oyster Bari

TheFork: ripresa dei pranzi in zona gialla. Attesa, ristoranti e iniziative per il week-end di San Valentino

Riprende l’abitudine di pranzare fuori, secondo i dati di TheFork le prenotazioni online dei ristoranti della prima settimana con l’Italia prevalentemente in zona gialla, segnalano una ripresa dei pranzi fuori casa, con numeri che tornano ai livelli pre-Covid.

La scorsa settimana le prenotazioni sulla piattaforma sono cresciute nelle zone gialle del 34%. Molto bene le aree metropolitane: rispetto all’ultima settimana di Ottobre 2020 - la più simile alle condizioni di oggi in termini di restrizioni sul territorio nazionale - Roma cresce del 42,4%, Milano del 64,1%, Napoli del 35,6%, Torino 47,7%, Bologna 33,4%. Per quanto riguarda le cucine più prenotate troviamo al primo posto quella di pesce, seguita giapponese e dalla pizza.

L’attesa è adesso per il prossimo week-end, durante il quale si festeggiano gli innamorati. In occasione della Festa di San Valentino, TheFork ha creato una selezione speciale di ristoranti romantici ideali per festeggiare a mezzogiorno da nord a sud.

Nella nostra bellissima città TheFork segnala Oyster Bari.

Come suggerisce il nome, questo è il ristorante ideale per gli amanti dei frutti di mare. Lo Chef Vincenzo Antonino propone gustosi piatti della cucina locale rivisitati con creatività e preparati con la migliore materia prima. Il ristorante offre servizio di consegna a domicilio e asporto.

Per continuare a festeggiare, TheFork lancerà sui propri social il 14 febbraio anche un concorso dedicato a tutti gli innamorati… del buon cibo: #acenaconthefork. Visitando la pagina INSTAGRAM di TheFork dal 14/02/2020 al 28/02/2020 sarà possibile partecipare all'iniziativa. Basterà commentare taggando un amico e mettere mi piace alla pagina di TheFork per partecipare all’estrazione di 40 GIFT CARD dal valore di 25 euro, spendibili in 7000 ristoranti di TheFork entro di 18 mesi sia a pranzo sia, appena possibile, a cena.