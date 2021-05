Un 'petauro dello zucchero' a Molfetta: tra le campagne di Lama Martina spunta uno scoiattolo volante

Eravamo abituati a vederlo nei documentari sugli animali o per chi ha avuto la fortuna di andare in vacanza nell'altro emisfero in posti come Australia, Indonesia, Nuova Guinea o Nuova Zelanda. Ed invece è comparso a pochi chilometri da Bari, a Molfetta per l'appunto: un petauro dello zucchero, meglio conosciuto come 'Scoiattolo volante', un piccolo marsupiale molto agile e con la capacità di volare. I suoi lunghi salti e voli planati sono facilitati dalla presenza di una membrana chiamata patagio che attraversa tutto il corpo nella parte inferiore, e che si estende dalle zampe posteriori a quelle anteriori.

Un ritrovamento davvero insolito effettuato dagli operai della Multiservizi, intenti a ripulire dall'erba Lama Martina. Si tratta di un specie esotica davvero docile e innocua e si suppone sia scappata da un'abitazione privata. Il piccolo marsupiale è stato quindi messo in salvo dall'associazione WWF di Molfetta che ha provveduto a reidratarlo e alimentarlo.