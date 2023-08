Russell Crowe in vacanza in Puglia, tappa a Monopoli per l'attore: passeggiata in centro e selfie

Vacanze pugliesi per Russell Crowe e la sua compagna Britney Theriot. L'attore, regista e cantante neozelandese, premio Oscar nel 2001 per la sua interpretazione nel film 'Il gladiatore' di Ridley Scott, sta trascorrendo alcuni giorni in Puglia, come dimostrano i diversi scatti postati sui social anche dalla stessa coppia, che starebbe soggiornando a Borgo Egnazia.

Già avvistato a Savelletri, nella serata di ieri la star ha postato su Twitter uno scatto che lo ritrae in piazza Vittorio Emanuele a Monopoli, addobbata con le luminarie per per la festa patronale della Madonna della Madia, chiedendo a suoi follower: "Dove mi trovo adesso?". E nel corso della sua tappa monopolitana, l'attore non si è sottratto ai selfie con i fan, come mostrano altri scatti pubblicati su Instagram dalla pagina 'Russell Crowe Fans'.