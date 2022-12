Arriva il Natale a Rutigliano: un mese di eventi nelle piazze del centro tra concerti, giochi di luci e le case di Babbo Natale e della Befana

Il Natale si accende a Rutigliano con un mese di eventi che dal 7 dicembre al 6 gennaio porteranno nel comune pugliese concerti, addobbi a tema, eventi itineranti e le Case dei due personaggi più amati delle festività: Babbo Natale e la Befana.

Rutigliano is magic è il nome della manifestazione che la Wonderland Eventi organizzerà nelle piazze del centro con il patrocinio del Comune di Rutigliano, con cinque diversi appuntamenti per tutte le età. Perché si sa, non serve essere bambini per godersi la magica atmosfera di Natale. «Tutti appuntamenti gratuiti e ad accesso libero – racconta Giuseppe Pirulli della Wonderland Eventi – perché il Natale deve essere una festa di comunità, accessibile a tutti. E speriamo così di renderlo più grandi per adulti e piccini”.

Gli eventi di natale a Rutigliano

Gli appuntamenti del Natale a Rutigliano partono il 7 dicembre con Lights on christmas: piazza XX settembre si riempirà di calde luci, avvolgenti colori, incantevoli addobbi e armoniose melodie, a fare da cornice alla speciale accensione del maxi albero di Natale da 15 metri.

L’8 dicembre ci spostiamo in piazza Cesare Battisti, dove sorgerà la Casa di Babbo Natale all’interno del Palazzo Antonelli, inaugurata con uno spettacolo di magia, tra musica, colori e magia, apparizioni e sparizioni, ombrelli, sete colorate, bacchette magiche e grandi effetti. Un’atmosfera da Natale a Rovaniemi, arricchita anche dalla presenza del Santa’s Post Office in piazza XX settembre, dove i più piccoli potranno imbucare la propria letterina a Babbo Natale.

Il Villaggio natalizio si sposta l’11 dicembre tra piazza Colamussi e piazza XX settembre, dove ad attendere i visitatori ci saranno oltre 200 metri quadrati di gonfiabili, che includono la ‘Christmas House’ con speciali addobbi a tema (maxi bastoncini di zucchero, la passerella con le impronte di Babbo Natale, la slitta con le renne, il Polo Nord e l’igloo), mentre la piazza sarà innevata da un cannone artificiale. Appuntamento in musica con la Cartoon Night Christmas edition: a esibirsi sarà la band de Le stelle di Hokuto, pronti a reinterpretare le sigle dei cartoni animati più famosi, grandi successi che uniscono le generazioni.

Non mancano eventi musicali itineranti tra le vie dello shopping di Rutigliano. Alla Vigilia di Natale sarà la Young Marching Band a rasserenare la frenesia degli acquisti last minute prima della sera di Natale. Accompagnato sempre da Babbo Natale e il suo elfo, per convincere i più piccoli a fare i buoni e ricevere anche loro uno speciale regalo.

Gli appuntamenti del Natale a Rutigliano si chiudono il 6 gennaio in piazza Colamussi: alle 10.30 vedremo la Befana giù dal tetto, ma non da uno qualunque, bensì dal palazzo storico del 1700 che domina la piazza. Una discesa da brividi che terminerà sul dolce trono posizionato nella Casa della Befana, anch’essa allestita nei minimi dettagli, tra bastoncini di zucchero, abeti, lanterne e la maxi calza piena di dolci, oltre allo speciale presepe arricchito dalla presenza dei Magi, veri protagonisti della festa dell’Epifania.

“Un Natale pensato per coinvolgere i più grandi e soprattutto per i nostri piccoli bambini. Un calendario che partirà con la magia dell’accensione delle luminarie e dell’albero il 7 dicembre a piazza XX settembre e terminerà con l’arrivo della befana in piazza Colamussi – le parole del sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano - Sono contento e allo stesso tempo emozionato di poter vivere finalmente questo periodo insieme.” “Questo Natale vogliamo accendere le luci sulla nostra città – aggiunge Milena Palumbo, assessore alle Culture di Rutigliano - stiamo imparando a scoprire le potenzialità del nostro borgo e anche il Natale diventa occasione per mostrare la bellezza di Rutigliano e offrire eventi e momenti culturali sia per i concittadini che per i turisti”.

Gli eventi sono a ingresso libero. Per info si può chiamare il numero 3937295298. Il programma aggiornato degli appuntamenti è disponibile sul profilo Facebook dell’evento (https://www.facebook.com/).