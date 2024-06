Dalla corsa con i sacchi a 'iùne monde la lune': a Bari vecchia aspettando San Giovanni tornano i giochi di una volta

Dalla corsa con i sacchi a 'iùne monde la lune': per una sera, i giochi di una volta tornano protagonisti a Bari vecchia. A organizzare la rievocazione, è stata sabato sera, in piazza dell'Odegitria, sul sagrato della Cattedrale, l'associazione Bari Capitale del Mediterraneo, in collaborazione con Acli Dalfino.

I partecipanti hanno potuto cimentarsi con i "giochi del passato che - ricordano gli organizzatori - hanno fatto divertire intere generazioni", "con cui si sono divertiti i nostri genitori cosi come prima ancora i nostri nonni".

Le iniziative nell'ambito della 'sagra di San Giovanni' proseguiranno questa sera, domenica 23 giugno: alle ore 20.15, sempre in piazza Cattedrale, avrà inizio la Sagra con l'esibizione del gruppo Militia Sancti Nicolai, con degustazioni del tradizionale piatto dei 'minuicchie' al sugo, e dei fioroni, accompagnati da un bicchiere di vino rosso. Seguirà il concerto del gruppo musicale Stop 21 con musica anni 70/80 e brani di Carosone.