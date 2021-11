Sagre d'autunno 2021 a Bari e provincia: degustazioni, concerti, visite guidate e tanto divertimento in sicurezza

E' tempo di sapori nostrani al profumo di mosto e castagne, di formaggi e funghi locali: ecco come lasciarsi conquistare dalle nostre degustazioni autunnali grazie alle manifestazioni legate alla stagione e ai prodotti che offre la terra. Vi suggeriamo quindi una serie di appuntamenti a cui non poter mancare dove il desiderio di trascorrere ancora un po di tempo all'aperto si concilia con la possibilità di passeggiare tra le vie dei borghi e le piazze assaggiando i prodotti regionali: panini con salsiccia, bocconcini, funghi cardoncelli, olive, uva, noci, formaggi, salumi insieme ad ottimo vino ed alla birra artigianale. Quale modo migliore per scoprire il nostro bellissimo territorio se non attraverso la degustazione dei prodotti tipici e delle sue eccellenze eno-gastronomiche?

Ecco le sagre di Bari e provincia

A Conversano la 'Festa della Castagna'

Una serata all’insegna di divertimento, musica e buon cibo. Il 20 novembre, a partire dalle 18:00, vieni a Conversano, in via Cozze 23/C: ci sarà da divertirsiSi potranno assaggiare i dolci di Spacciagrani, i prodotti del Caseificio San Marco, i vini di quattro cantine coordinate da Spaccio - Mortadella Jazz, i cocktail di TwentyOne Club, i piatti unici di Officina Gastronomica by Donna Isabella e tanto altro! Ci saranno anche gli Skanderground e i Terraross a farci ballare con la loro musica!

A Ruvo di Puglia la XVI edizione della Sagra del Fungo Cardoncello

Come ogni edizione le degustazioni rappresenteranno il piatto forte della sagra, ma ci saranno tante altre attività di intrattenimento e di spettacolo: visite guidate, spettacoli e molto altro.

A Gravina in Puglia fa tappa la sagra itinerante “Cardoncello on the road”

Concerti di musica popolare, dj set, esibizioni e spettacoli di cabaret faranno da cornice ai numerosi stand enogastronomici per celebrare un prodotto simbolo dell’altopiano carsico delle Murge, dove si concentra la maggiore produzione spontanea di Pleurotus eryngji (fungo cardoncello).

Nel Centro Storico di Rutigliano, la prima edizione di 'Benvenuto Novello'

Una festa dedicata all’ottimo vino novello di Puglia delle cantine Crifo, Due Palme, Ferri, Rivera, Torrevento, Upal, Zecca. Si potranno inoltre gustare caldarroste, frittelle e piatti tipici di Rutigliano e visitare il Borgo Antico con i suoi monumenti, le chiese, i palazzi storici, scorci suggestivi, fischietti in terracotta, installazioni artistiche ed esposizioni decorative. La festa sarà allietata dal gruppo musicale Inside Out e da Artisti di Strada.

A Bari la Festa del Cioccolato in Piazza Libertà

La città tornerà ad essere meta di golosi turisti, pronti a immergersi nell'inebriante gusto del buon cioccolato artigianale. Fra grandi classici e golose e irresistibili novità, anche quest’anno il pubblico potrà scegliere fra un ampio ventaglio di iniziative e l'intera area della festa sarà delimitata e gestita seconde le più attente soluzioni igienico-sanitarie.