Sagre d'autunno 2023: concerti, arte, spettacoli e tante degustazioni

Arriva il tempo dei sapori d'autunno, mosto e castagne, formaggi e funghi. Questa è la nostra Puglia, una terra ricca di tradizione e sapori. Sono diverse le manifestazioni dedicate ai prodotti tipici di questa stagione. Per questo vi segnaliamo qualche appuntamento dove lasciarsi conquistare dai prodotti che offre la terra in questo particolare periodo dell'anno. Ecco gli eventi a cui non poter mancare dove il desiderio di trascorrere ancora un po di tempo all'aperto si concilia con la possibilità di passeggiare tra le vie dei borghi e le piazze assaggiando i prodotti regionali: panini con salsiccia, bocconcini, funghi cardoncelli, olive, uva, noci, formaggi, salumi insieme ad ottimo vino ed alla birra artigianale. Quale modo migliore per scoprire il nostro bellissimo territorio se non attraverso la degustazione dei prodotti tipici e delle sue eccellenze enogastronomiche?

Alcune sagre in programma

Il 22 e 23 settembre a Castellana Grotte

A Castellana-Grotte la stagione degli eventi non finisce con l’equinozio d’autunno. “Piazze d’estate”, il programma di eventi promosso da Comune di Castellana-Grotte e Grotte di Castellana srl, saluta l’arrivo della terza stagione dell’anno con una due giorni dedicata al piatto tipico cittadino buono e salutare: Sua Maestà l’Impanata. Già insignita del marchio De.Co. - denominazione comunale di origine e forte del recente riconoscimento di “Prodotto della Gastronomia della Regione Puglia”, l’impanata è inclusa tra i PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale del MASAF - Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La pietanza punta su ingredienti eminentemente locali: cicorie selvatiche, purea di fave, pane locale raffermo, abbondante olio di oliva extra-vergine. Un protagonista della tavola d’un tempo e, oggi, un piatto che si rivela una deliziosa scoperta, vegana ed estremamente salutare, per i tanti visitatori della cittadina della Bassa Murgia.

Il 23 settembre a Valenzano

Con la tredicesima edizione di Saperi&Sapori il centro storico di Valenzano torna a essere quel luogo dove musica, cibo, arte e momenti di riflessione si incontrano per una serata unica, con la voce e il cuore di Cisco (Modena City Ramblers, Bandabardò), gli applausi e i brindisi, l'impegno di volontarie e volontari che anche quest’anno hanno investito il proprio tempo per condividere qualcosa di bello con tutte e tutti, dai 0 ai 99 anni.

Il 30 settembre a Molfetta

Molfetta saluta l’estate con una serata tutta dedicata al calzone molfettese, un classico della tradizione pugliese, un vero e proprio must della cucina popolare locale diventato ormai icona gastronomica della città. All’interno della villa comunale sarà possibile trovare il calzone tradizionale con pesce, sponsali, olive, cavolfiori e ricotta "forte", ma anche la variante con il tonno e il calzone per celiaci. Tante le novità per i bambini.

Dal 29 settembre al 1 ottobre a Sammichele di Bari

Una comunità pulsante è pronta ad attendere turisti e visitatori per celebrare la cinquantaseiesima edizione di una sagra che identifica un territorio ricco non solo di sapori e tradizioni popolari. Ritornano come di consueto le aree del gusto a cielo aperto, imbandite a festa, i cui profumi avvolgeranno il cuore del paese e le sue vie principali con Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino a Sammichele di Bari.

Dal 13 al 15 ottobre a Terlizzi

Terlizzi ospita tre giorni dedicati a birra, gusto con I Gemelli Diversi in concerto gratuito. Birramilandia a Terlizzi diventa grande. Ampi spazi e una grande attenzione alle esigenze di bambini e famiglie. La terza edizione della festa del luppolo made in Terlizzi che si terrà in via Chicoli il 13-14-15 ottobre 2023 ha in serbo tante novità dedicate alle famiglie, pensata in tema family sarà strutturata come una vera festa della birra artigianale con etichette internazionali.