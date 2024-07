Sagre e degustazioni a Bari e in provincia: le date da non perdere nell'estate 2024

Che sia per il mare, per i suoi borghi, per il cibo e per le manifestazioni culturali, la Puglia è la meta perfetta dove trascorrere le caldi notti estive a spasso tra i centri della provincia grazie ad una vasta proposta di eventi ricchi di tradizione e gusto.

I prodotti locali, mangiati rigorosamente per strada, si riconfermano tra le tendenze enogastronomiche più apprezzate durante la calda stagione: eredi di antiche tradizioni e talvolta rivisitati le sagre e le degustazioni tipiche sono l'attrazione di numerosi visitatori locali e stranieri che si affacciano nei borghi per assaporare le numerose ricette pugliesi tra musica e divertimento. Che si parli di panzerotti o di focaccia, di panini con le bombette o col polpo e di calzoni di cipolla, il cibo da strada è il più ricercato all'interno del mondo dell'enogastronomia. Per gli appassionati che si spostano tra fiere, festival e sagre alla ricerca di sapori tipici e della pugliesità vi suggeriamo alcune manifestazioni in programma questa estate dedicate al cibo e alla convivialità per un viaggio sensoriale alla scoperta del territorio e delle sue bontà culinarie.

Sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 torna dopo cinque anni di stop la Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti tra mostre, visite guidate, laboratori a tema e degustazioni.

Appuntamento a Bitritto il 19 luglio con 'M'Illumino d'Immenso, una cena sotto le stelle tra luci, musica e folklore. Il tutto si svolgerà nel centro storico del nostro Paese.

A Palese l'8 agosto un grande momento caratterizzato da convivialità e allegria: cena nel borgo per vivere una serata “memorabile” sotto la favolosa galleria di luminarie che adorna il centro del borgo nei giorni della storica Festa Patronale tra musica e animazione.

Torna la Sagra del Panino della Nonna 2024: il 12 e 13 Agosto a Giovinazzo la ventisettesima edizione della manifestazione

che celebra i sapori della tradizione tra musica, divertimento e solidarietà. la Sagra del Panino della Nonna rappresenta un'occasione quasi unica sul territorio barese per degustare il “cugno”, il super panino imbottito con gli ingredienti tipici che da intere generazioni imbandiscono le tavole locali.

A Mola di Bari la “Festa del Mare”, l’evento che dal 26 al 28 luglio 2024 animerà il lungo mare e il

centro storico della città e che avrà il suo culmine con la 49 a edizione della Sagra del Polpo. La salsedine, il tramonto, i pescherecci che rientrano al porto. Le braci, le mani, i sorrisi. E ancora la musica, che vibra da un palco nel mare che guarda la città. Mola di Bari è in festa, è la Festa del Mare. Il 26, 27 e 28 luglio il lungomare e il centro storico di questa città racconteranno una nuova storia: tradizioni, passioni, gusti e suoni di una festa d’estate che non dimenticherete mai.

Scene rievocative, giocolieri e menestrelli, combattimenti fra cavalieri, accampamenti, falconeria, corteo storico, mercato e gastronomia medievale. Tutto questo e molto altro ancora a Conversano il 2, 3 e 4 agosto, in occasione dell’evento storico-rievocativo “Le Notti della Contea”. Appuntamento ormai fisso dell’estate nel cuore della Puglia.

Anche quest’anno Alberobello (Ba) si prepara ad ospitare “Pasqualino Gourmet”, evento interamente dedicato al tradizionale panino simbolo gastronomico della capitale dei trulli. Appuntamento dal 7 al 14 agosto in via Barsento con gastronomia, birra, musica e divertimento per tutte le età, ogni giorno a partire dalle ore 17.

Lo spirito di Bacco festeggia anche d'estate: nelle sere del 10 e 11 Agosto 2024 torna Divinamente Noci, alla scoperta di gusti, ricette, metodi e itinerari gastronomici legati al sapere. Appuntamento quindi con le prelibatezze di strada, il buono dei pizzicagnoli, delle botteghe con affaccio sulla pubblica via.

A Monopoli in contrada Ciporrelli “la 15 edizione La Vallata del folklore” nei giorni 17-18-19 Agosto con una splendida “Sagra della frittella farcita” ricca di specialità nostrane e degustazione tipiche ricercate dalle nostre nonne. Tutto accompagnato da buon vino e birra.