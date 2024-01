Saldi di stagione, anche a teatro partono le offerte: 6 giorni di biglietti ridottissimi

Col nuovo anno, in sintonia con i saldi di stagione, anche a teatro partono le offerte. Per una settimana, fino al 12 gennaio, biglietti ridottissimi per alcuni spettacoli e città del circuito del Teatro Pubblico Pugliese. Si tratta dell’iniziativa CRAZY NEW YEAR 2024 che prevede fino alla mezzanotte del 12 gennaio biglietti a 15, 10, 12 e 5 euro.

Ecco tutti i teatri e gli spettacoli previsti a saldo:

Aradeo (spettacoli Otello, Quasi amici, L'anno che verrà)

Bari (ad esclusione dello spettacolo Samusà)

Bitonto (musica)

Lecce (Teatro Apollo)

Massafra (Teatro Spadaro)

Mola di Bari (ad esclusione degli spettacoli Il fu Mattia Pascal e L’anno che verrà e dei posti loggione)

Ostuni, Putignano e San Vito dei Normanni

biglietti a 10 euro per le stagioni di

Aradeo (Spettacoli Rimbamband, Il Medico Dei Pazzi, Io Che

Amo Solo Te, Don Chisciotte e Sancho Panza, Sogno Di Una Notte Di Mezza Sbornia, …Questi Mi Sono Capitati!!!)

Bitonto (rassegna Welfare Culturale)

Cerignola

Corato

Lecce (Teatro Paisiello)

biglietti a 12 euro per le stagioni di

Martina Franca (spettacoli al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli)

biglietti a 5 euro per le stagioni di

Fasano (rassegna al Teatro Sociale)

Massafra (Teatro Comunale)

Info: www.teatropubblicopugliese.it