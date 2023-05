'San Nicola proteggici da l rizz vacand': a “N'derr a la lanz” spunta la preghiera per il Santo Patrono

Una supplica davvero originale ma che racchiude l'essenza della baresità: “San Nicola proteggici da le rizz vacand” è lo striscione comparso in questi giorni di festa del Santo Patrono sulla tettoia del mercatino ittico di “n'derr a la lanz”. Una preghiera per chiedere al Santo di proteggere i devoti dai 'ricci vuoti', ovvero coloro che hanno la testa vuota (e qui ognuno può davvero racchiudere chi vuole).

Non solo però un'invocazione rivolta all'umanità ma anche una preghiera allusiva alla legge regionale entrata da poco in vigore in Puglia che riguarda il divieto di pesca dei ricci di mare nei prossimi tre anni così da favorire il ripopolamento delle colonie ormai depauperate da una pesca selvaggia.