Un grande cuore luminoso sulla terrazza del Fortino Sant'Antonio: così Bari celebra l'amore nel giorno di San Valentino

Un grande cuore illuminato di rosso si accenderà in uno dei luoghi più belli e panoramici della città, la terrazza del Fortino Sant'Antonio, per celebrare la giornata dedicata all'amore. L'iniziativa, in programma lunedì prossimo, giorno di San Valentino, è organizzata dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari in collaborazione con la Paulicelli Light Design.

"Bari celebra l’amore universale, l’amore senza etichette, quello senza religione, l’amore che non fa differenza di sesso, di abilità, di età e di provenienza, sulla più bella terrazza della città", scrive sulla sua pagina Fb l'assessora alla Culture Ines Pierucci, annunciando l'iniziativa.

La grande struttura, alta quasi cinque metri e illuminata da luce led rossa a bassa tensione, accompagnata da un sottofondo musicale, sarà pronta ad accogliere tutti i cittadini che vorranno immortalarsi in uno scatto per celebrare la giornata comunemente dedicata all’amore.