Installazioni e messaggi d'amore tra le vie del centro storico: Ruvo si veste a festa per San Valentino

Installazioni luminose, pannelli che fanno da sfondo a 'postazioni' per i selfie, e ancora vetrine dei negozi allestite a tema, e musica in sottofondo. Il centro storico di Ruvo, in occasione di San Valentino, si trasforma con l'iniziativa 'Apriti cuore', promossa dal gruppo 'We are in Puglia'.

"Apriti cuore è una canzone, è un imperativo, è un atteggiamento, è un messaggio di speranza, è il desiderio di abbandonare le paure per aprirsi al bello della vita - si legge sulla pagina Fb di 'We Are in Puglia' - Quale momento migliore per diffondere questo messaggio, soprattutto dopo le difficoltà di questi tempi. #apriticuore è l’augurio di cercare in sé stessi ciò che si ha da offrire alle persone, alla comunità, alla città".

Le installazioni si snodano tra via Vittorio Veneto, Via Alcide De Gasperi e Via Cattedrale (con i cuori luminosi), arco Municipio e arco Caputi (dove sono allestiti, rispettivamente, l’Arco LGBTQ+ e l’arco del bacio), e ancora piazza Menotti Garibaldi, lo slargo in Via Cattedrale con due postazioni foto, via Modesti, per terminare con "una sorpresa" in Largo Cattedrale.

L'iniziativa, partita l'11 febbraio, durerà fino al prossimo 6 marzo.

(foto Fb We are in Ruvo di Puglia)