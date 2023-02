San Valentino a Bari e dintorni: cuore, luci artistiche e tanti selfie per celebrare il giorno dedicato all'Amore

Si avvicina il giorno dedicato all'Amore e anche Bari si prepara a San Valentino con luci artistiche, scritte e appuntamenti in vista del 14 di febbraio. I più romantici non resisteranno alla passeggiata nei luoghi "del cuore", scorci romantici, perfetti per incorniciare l'amore. Nel centro Murattiano ci saranno le decorazioni dedicate a tursti e cittadini: in piazza del Ferrarese un cuore luminoso e attraversabile affiancato da lettere con cui comporre la parola 'Amo' sarà lo sfondo perfetto per scattare foto ricordo. Il tema 'Love', invece, sarà presente sulle luminarie che adornano via Argiro. In via Sparano, infine, uno schermo luminoso consentirà di coinvolgere i passanti per un ricordo speciale di San Valentino. Non mancherà neppure la musica con un flash mob dedicato in largo Albicocca, nel cuore di Bari Vecchia.

Per chi desidera una giornata all'insegna della tradizione popolare e della storia ci sarà una visita guidata con itinerario degli Innamorati durante la quale sarà possibile vedere angoli davvero incantevoli di Bari tra racconti e letture a tema. Imperdibile anche l'Apertura straordinaria di Palazzo Fizzarotti San Valentino Edition – Con intermezzo teatrale su Romeo e Giulietta della Compagnia teatrale Fatti d’Arte e aperitivo serale a tema. Al Petruzzelli un appuntamento con il Family Concert, la musica dedicata alle famiglie.

Gli amanti del mondo social che trascorreranno una giornata fuori porta, magari a Molfetta e/o Noci, potranno partecipare al contest degli innamorati scattando una foto: sino al 14 febbraio 2023 basterà scegliere uno scorcio delle città, o uno scatto fotografico più originale e creativo, la foto della coppia che avrà ricevuto più like potrà vincere alcuni premi.

Per chi deciderà di organizzare in casa una cena a lume di candela e possiede buona volontà di sperimentare in cucina, potrà sempre optare per piatti leggeri, conditi magari da spezie e realizzati con alimenti che fanno bene all’amore. Ci sono cibi afrodisiaci che accendono il desiderio perchè scatenano fantasie e ad attivano circuiti vascolari in grado di migliorare l'intimità di coppia. Ecco qualche suggerimento da poter utilizzare durante una serata romantica. Per chi invece è a corto di idee suggeriamo un menù perfetto per dire "ti amo" al proprio compagno/a nell'intimità delle mura di casa: Menù di san valentino.