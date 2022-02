San Valentino a Bari e dintorni: cene e tour romantici, menù a tema, consigli e idee originali

Visite guidate, spettacoli, tour romantici, aperitivi e cene a lume di candela: si avvicina la festa degli innamorati ed ecco alcune idee per festeggiarlo a Bari e dintorni o nell'intimità della propria casa.

Apertura straordinaria di palazzo Fizzarotti – San Valentino edition

Visita guidata con intermezzo teatrale su Romeo e Giulietta della Compagnia teatrale Fatti d’Arte e Aperitivo serale a tema. Scopri il programma.

Visita guidata degli innamorati

Visita guidata con itinerario degli Innamorati: sarà possibile vedere angoli davvero incantevoli di Bari tra racconti e letture a tema.

Tour romantico per Bari in auto d'epoca

Cena romantica a lume di candela con arrivo in auto d’epoca con driver e book fotografico. Qui tutte le informazioni

San Valentino al ristorante: dieci locali tra i più romantici in Puglia

Un appuntamento così particolare ha bisogno però dell’atmosfera giusta: ecco perché TheFork ha selezionato dieci tra gli indirizzi più romantici in Puglia presenti sulla sua piattaforma. Scopri quali sono e prenota un tavolo!

Scorci romantici a Bari e dintorni dove dirsi 'Ti amo'

Per gli amanti delle passeggiate San Valentino è un appuntamento tanto atteso e quale modo migliore per viverlo con una dichiarazione per le vie della città. Ecco quindi Bari e i suoi luoghi "del cuore", scorci romantici, perfetti per incorniciare l'amore. A Casamassima c'è un vicolo dedicato agli innamorati: un grande arco a forma di cuore, addobbato di fiori e luci, che di sera si illuminano tra le case dipinte d'azzurro, un posto perfetto per i romantici, magari in cerca del luogo ideale per la loro dichiarazione d'amore.

Al Teatro Abeliano per San Valentino lo spettacolo 'Amore'

Sabato 12 febbraio alle ore 21 e domenica 13 febbraio alle ore 18 al Teatro Abeliano uno spettacolo che celebra l'Amore da molteplici prospettive. Questa volta è proprio lui, il più grande cantore dell’Amore, William Shakespeare, a suggerirci un percorso che dell’amore non trascura fiori ed erbe selvatiche, veleni ed elisir.

La dedica perfetta: 10 frasi romantiche

Per i romantici dire 'Ti amo' è un gesto importante, ma serve una frase d'amore, detta con il cuore, un biglietto, una dedica che sicuramente verrà custodita insieme al regalo pensato per lui o per lei. Avete già comprato il regalo ma vi manca la fantasia? Ecco una raccolta di 10 frasi da dedicare alla persona amata.

Menù di San Valentino e cibi afrodisiaci per accendere la passione a tavola

Per chi decide di organizzare in casa una cena a lume di candela e possiede buona volontà di sperimentare in cucina, può sempre optare per piatti leggeri. Sapete, i piatti dell’amore devono essere light! Anche l'utilizzo delle spezie e di particolari alimenti fanno bene all’amore. Ci sono cibi afrodisiaci che accendono il desiderio perchè scatenano fantasie e ad attivano circuiti vascolari in grado di migliorare l'intimità di coppia. Ecco qualche suggerimento da poter utilizzare durante una serata romantica. Per chi invece non saprebbe da dove partirequi un menù di San Valentino perfetto per dire "ti amo" al proprio compagno/a nell'intimità delle mura di casa.

San valentino: idee e consigli per creare un'atmosfera romantica in camera da letto

Trovare un’idea carina per sorprendere il partner non è semplice, oltre ai classici regali potete puntare sull’arredamento e qual è il posto migliore per ricreare la magica atmosfera del 14 febbraio se non la camera da letto? Creare un ambiente romantico ed elegante non è poi così difficile, basta avere un po’ di fantasia e con semplici suggerimenti la stanza rispecchierà in pieno lo spirito della festa più dolce dell’anno.